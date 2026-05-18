Про це повідомив колаборант Володимир Сальдо.

Читайте також Блокують логістику біля Маріуполя: росіяни скаржаться на ефективність українських дронів, – ISW

У якому стані зараз Олександр Дудка?

Володимир Сальдо стверджує, що Олександра Дудку після удару дрона госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та осколковим пораненням голови.

Тим часом сам гауляйтер Скадовська розповів, що атака безпілотників відбулася тричі: спочатку дрон нібито влучив у його порожній автомобіль біля будинку.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

За словами Дудки, коли він повернувся, стався другий удар, унаслідок якого посадовець зазнав поранення.

Його доправили до лікарні, і вже під час транспортування стався третій приліт БпЛА. Як стверджують окупаційні ЗМІ, поранення є дотичними, а стан Дудки оцінюють як задовільний.

Нагадаємо, у 2023 році окупаційна влада призначила Дудку керівником Скадовської міської територіальної громади. До цього він очолював окупаційну адміністрацію сусіднього курортного селища Лазурне.

За час перебування на попередній посаді Дудка "відзначився" зокрема погрозами місцевим мешканцям. У 2023 році він стверджував, що жителям без російського паспорта не видаватимуть інсулін та інші медикаменти, а також погрожував вивезти на лінію розмежування "дітей ждунів", які не хочуть навчатися в російських школах.

Водночас Дудка заявляв, що на окупованих територіях нібито не переслідують українськомовних і потрібно, щоб людина лише "поважала країну, яка її прийняла і гарантує її безпеку".

Що відбувається в окупованому Скадовську?

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у коментарі 24 Каналу розповів, що до 2045 року Росія планує заселити окуповані території – відправити понад 100 тисяч росіян, зокрема, у Генічеськ та Скадовськ.

За його словами, зацікавлених росіян переїжджати на ТОТ є чимало, а головним їхнім стимулом є довгостроковий кредит на купівлю житла – влада пропонує іпотеку під 2%. Крім того, пропаганда доклала зусиль, щоб створити інформаційну бульбашку для населення – мовляв, росіяни їдуть у міста, які будуть розвиватись.

Як раніше повідомляли у виданні Reuters, за 2024 – 2026 роки Росія виділила утричі більше грошей на розвиток інфраструктури окупованих територій України, ніж на власні 20 регіонів.

За даними журналістів, Росія також оголосила щонайменше 20 тендерів на понад 214 мільйонів доларів для будівництва федеральної автомагістралі "Новоросія". На неї російський Мінтранс вирішив додатково виділити 123 мільйони доларів.