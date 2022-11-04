Влияние Дугина на Путина увеличилось после гибели его дочери: какова роль "философа" в Кремле

Российский диктатор Владимир Путин сблизился с идеологом "русского мира" Александром Дугиным. Это привело к гибели дочери Дугина в августе 2022 года.

Источники оппозиционного российского издания "Медуза" рассказали, что в последнее время в администрацию Путина приглашают ультраконсервативных философов и историков. Среди них и Дугин.

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Путин заинтересовался Дугиным

С так называемыми философами ведут частные беседы и встречи по идеологическим вопросам, в частности, в чем цель России, чего она хочет. Их задача помочь Кремлю найти какие-то "контуры новой идеологии".

После таких встреч слагаются тезисы, которые может использовать и Путин. Источники "Медузы" подтверждают, что Дугин контактировал с администрацией Путина в начале 2000 года. Однако в последние годы эти контакты были нерегулярными.

Источник "Медузы" отметил, что СМИ часто преувеличивали влияние Дугина, называя его "мозгом" Путина. По информации источников издания, до сих пор Путин был поверхностно знаком со взглядами философа.

Как говорится в сообщении, все изменилось из-за убийства дочери Дугина Дарьи в конце августа 2022 года. По словам собеседников издания, близких к Кремлю, после этого Путина "серьезно заинтересовала" фигура Дугина.

Российский диктатор отправил идеологу "русского мира" телеграмму с соболезнованиями и всячески одобряет его контакты со своей администрацией.

Отмечается, что через месяц после гибели Дугиной, 30 сентября, Путин впервые употребил в публичном выступлении одно из любимых понятий Дугина – "англосаксы".

Источники "Медузы" рассказали, что смерть Дугиной "правильно подали" Путину, заявив, что враги атакуют сторонников традиционных ценностей, антизападников.

Что известно о гибели Дугиной

Вечером 20 августа под Москвой взорвался джип с дочерью Дугина. В результате инцидента водитель автомобиля также не выжил.

Сообщалось, что Дарья возвращалась с фестиваля "Традиция". В машине якобы должен был ехать ее отец, но в последний момент сел в другую машину.

После гибели дочери Дугин попал в больницу, а также заявил о теракте, который якобы был совершен "нацистским украинским режимом".

В Офисе Президента Украины отреагировали на подрыв авто Дугиной. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту.

Российское ФСБ быстро провело расследование и обвинило Украину. Однако версия российских силовиков не выдерживает критики.

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