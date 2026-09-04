Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Что известно о гибели правоохранителей в результате российского удара?

Трагедия произошла 3 сентября, когда правоохранители выехали для фиксации последствий вражеского обстрела Богдановской общины. Во время выполнения служебных обязанностей оккупанты направили на следственно-оперативную группу повторный беспилотник.

На месте атаки погиб 40-летний капитан полиции Александр Григоренко. Он посвятил службе в органах почти 11 лет и прошел путь от патрульного до начальника сектора реагирования патрульной полиции отделения № 1 Павлоградского районного отдела.

Тяжелые ранения получил его коллега, 27-летний старший лейтенант Сергей Шматко. Медики боролись за его жизнь, но спасти полицейского не удалось. Он окончил Днепропетровский государственный университет внутренних дел, работал следователем и оперуполномоченным, а с 2025 года занимал должность следователя.

Еще один правоохранитель получил тяжелые травмы. В настоящее время раненый находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В полиции Днепропетровской области выразили соболезнования родным и близким погибших коллег, которые преданно выполняли свой долг.

Напомним, в Донецкой области во время вражеского авиаудара погиб 35-летний капитан полиции Дмитрий Подгаец. Киевлянин служил в полиции с 2014 года, а два года назад вступил в полк полиции особого назначения и встал на защиту Украины.

Ранее в Марганце в результате атаки российских FPV-дронов погиб старший сержант полиции Артем Кучер. Сотрудник правоохранительных органов выполнял задание в составе антидронового отряда и до последнего защищал людей от вражеских атак.