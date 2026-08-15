Об этом сообщили в Национальной полиции.

Что известно о гибели полицейского?

Утром 14 августа российские войска провели атаку на полицейских с помощью FPV-дронов. Один из вражеских беспилотников бойцам удалось сбить, однако второй дрон попал в полицейского. От полученных ранений старший сержант полиции Артем Кучер скончался на месте.

Как отметили в полиции Днепропетровской области, это первая потеря среди бойцов антидронового отряда области.

Артем Кучер до последнего оставался на своем посту и выполнял служебные обязанности, защищая людей от российских атак. В полиции выразили соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам погибшего.

Светлая память и вечная честь Герою,

– отметили в ведомстве.

В полиции показали фото погибшего коллеги / ГУ НП в Днепропетровской области

Кого Украина потеряла на войне?

Константин Соломакин – мастер спорта Украины и бывший тренер по вольной борьбе – погиб на войне. Он служил в ВСУ с марта 2025 года и долгое время считался пропавшим без вести. Защитник погиб в мае, у него остались жена и две дочери.

Богдан Савчук из села Стрелецкий Кут погиб 7 августа 2026 года под Добропольем в Донецкой области. Воин служил в 3-м батальоне оперативного назначения воинской части 3028 "Азов" и не дожил девять дней до своего 24-летия.

Житель Луцка Константин Бойко погиб 9 августа 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи Бокового в Донецкой области. Защитнику был 51 год.