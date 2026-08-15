Про це повідомили у Національній поліції.

Що відомо про загибель поліцейського?

Вранці 14 серпня російські війська атакували поліцейських FPV-дронами. Один із ворожих безпілотників бійцям вдалося збити, однак другий дрон влучив у поліцейського. Від отриманих поранень старший сержант поліції Артем Кучер загинув на місці.

Як зазначили у поліції Дніпропетровщини, це перша втрата серед бійців антидронового загону області.

Артем Кучер до останнього залишався на своєму посту та виконував службові обов'язки, захищаючи людей від російських атак. У поліції висловили співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого.

Світла пам'ять та вічна шана Герою,

– зазначили у відомстві.

У поліції показали фото загиблого колеги / ГУ НП у Дніпропетровській області

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