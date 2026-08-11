Печальную новость сообщили в Луцком городском совете. В город "на щите" возвращается очередной защитник.
Что известно о гибели Константина Бойко?
Константин Яковлевич Бойко погиб 9 августа 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Боково, Покровского района Донецкой области.
Защитнику был 51 год.
Искренне соболезнуем семье военнослужащего. Разделяем боль тяжелой утраты, склоняем головы в глубокой скорби. Вечная и светлая память павшему Герою!
– говорится в сообщении горсовета.
Также недавно стало известно о другой утрате. На войне погиб житель Луцка Александр Зинчук, 1967 года рождения. Свой последний бой мужчина принял 6 августа 2026 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Малиновка Синельниковского района Днепропетровской области.
Что еще из жителей Луцка отдал жизнь за Украину?
Александр Ищук родился 27 октября 1984 года. Военный защищал Украину в Днепропетровской области. Он погиб 14 мая 2026 года во время боевых действий в селе Кардаши Синельниковского района.
Руслан Снопко родился 20 февраля 1975 года. Защитник погиб 6 июня 2026 года в результате артиллерийского обстрела вблизи Юрковки Донецкой области.
Дмитрий Лавренчук родился 2 марта 1992 года. Военный погиб 13 июня 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи Новогригоровки Павлоградского района Днепропетровской области.