РосСМИ подтверждают смерть украинского пленного азовца Ищенко в СИЗО: реакция Лубинца

Российские СМИ сообщили, что украинский военнопленный Александр Ищенко, который служил водителем в бригаде "Азов", умер в СИЗО-5 в Ростове-на-Дону. О гибели украинца узнал и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, россияне судили Александра Ищенко по надуманной статье и удерживали в следственном изоляторе на территории России. Точная дата и причина смерти пока неизвестны. Документов, подтверждающих смерть подсудимого, администрация СИЗО суда предоставить не успела.

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Реакция Лубинца на смерть Александра Ищенко

Как рассказала дочь погибшего защитника, он умер еще 9 дней назад. Однако, по словам Лубинца, украинскую сторону никто об этом официально не сообщил. Также не было официального сообщения о причине смерти гражданина Украины.

Омбудсмен обратился к уполномоченному по правам человека в России, чтобы она разобралась в трагической смерти военнопленного, которого удерживала российская сторона, и сообщила подробные обстоятельства и причину смерти Александра Ищенко.

В частности, об этой страшной трагедии сообщили Международный комитет Красного Креста и ООН, чтобы они также зафиксировали факт гибели военнопленного и обратили внимание на условия содержания украинских пленных защитников.

Украина требует, чтобы Россия неуклонно придерживалась Женевских конвенций – оказывала необходимую медицинскую помощь, создала смешанную медицинскую комиссию, чтобы это позволило репатриировать всех тяжелобольных и тяжелораненых,

– заявил Лубинец.

Накануне дочь Александра сообщила о смерти своего отца. Мужчина умер в плену, не дождавшись возвращения домой. Она подчеркнула, что никогда не простит тех, кто не спас отца.