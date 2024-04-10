Нечестно, но это мы их выбрали, – командир "Гонора" об отсрочке демобилизации нардепами

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положение о демобилизации из законопроекта о мобилизации. Командир роты "Гонор" 1-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" отреагировал на такое решение народных депутатов.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положение о демобилизации из правительственного законопроекта о мобилизации. Его планируют рассмотреть отдельно. Предварительно, исключение демобилизации из законопроекта о мобилизации инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Несправедливо по отношению к защитникам

Известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положение о демобилизации из законопроекта о мобилизации.

Командир роты "Гонор" 1-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка назвал такое решение несправедливым по отношению к воинам.

По его словам, за это ответственны не только народные депутаты, но и их избиратели, которые и предоставили нардепам соответствующие полномочия.

Не снимайте ответственность с себя, это мы их выбрали, а они не выполнили работу, которую должны были выполнить уже давно. Вот так я воспринимаю подавляющее большинство новостей, которые связаны с законом о мобилизации,

– заявил боец.

В частности, комментируя исключение положения о демобилизации из законопроекта, Ябчанка сказал, что "это не честно по отношению к тем людям, которые воюют не первый год".

Однако, как заметил воин, сейчас есть и более важные дела, чем справедливость к военным. "Важнее – это победить в этой войне", – заметил он.

Какие сейчас есть основания для увольнения со службы

Известно, что военнослужащие имеют возможность демобилизоваться, если ВВК установила непригодность к военной службе с исключением с воинского учета; непригодность к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев.

Лица, заключившие контракт на прохождение военной службы, служат тот срок, который указан в контракте. В случае окончания срока действия контракта, срок его действия автоматически продлевается.

Поэтому, военные и дальше несут службу до конца военного положения или демобилизации, или же пока не появится основание для увольнения в соответствии с законом.

В частности, увольнение со службы возможно по семейным обстоятельствам. Полный перечень условий вы можете посмотреть по ссылке в материале 24 Канала.