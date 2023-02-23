Сын Януковича перевел бизнес в юрисдикцию России, – СМИ
Александр Янукович – сын беглого экспрезидента Виктора Януковича – перевел свой бизнес в юрисдикцию России. Это произошло зимой 2023 года.
Заявление о внесении сведений в российский Единый государственный реестр юридических лиц компания "МАКО холдинг" подала в январе 2023 года. Об этом заявили росСМИ, сообщает 24 канал.
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Ранее работавшая с 2006 года "МАКО Холдинг" была зарегистрирована в Краматорске Донецкой области.Любопытно! Компания Януковича-младшего находится под санкциями США и ЕС.
Чем занималась "МАКО Холдинг"
- Строительством;
- управлением офисной, а также – гостиничной недвижимостью;
- торговлей углем;
- торговлей промышленным оборудованием.
Янукович остался без имущества в Украине
Виктор Янукович – беглый экспрезидент – по состоянию на 2023 год уже не имеет ни одного имущества в Украине. В собственность государства перешли:
- паркоместа;
- деньги на счетах;
- более полутысячи культурных ценностей.
В частности, беглец Янукович потерял гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье и квартиру на Оболонской набережной;
Такое решение приняли судьи ВАКС Виталий Крикливый, Виктор Ногачевский и Виктор Маслов. Соответствующий иск подали юристы Министерства юстиции Украины,
– пишут в организации.
Реализовать это удалось благодаря НАБУ, а также другим правоохранителям.