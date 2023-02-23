Сын Януковича перевел бизнес в юрисдикцию России, – СМИ

Александр Янукович – сын беглого экспрезидента Виктора Януковича – перевел свой бизнес в юрисдикцию России. Это произошло зимой 2023 года.

Заявление о внесении сведений в российский Единый государственный реестр юридических лиц компания "МАКО холдинг" подала в январе 2023 года. Об этом заявили росСМИ, сообщает 24 канал.

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Ранее работавшая с 2006 года "МАКО Холдинг" была зарегистрирована в Краматорске Донецкой области.

Чем занималась "МАКО Холдинг"

Строительством;

управлением офисной, а также – гостиничной недвижимостью;

торговлей углем;

торговлей промышленным оборудованием.

Янукович остался без имущества в Украине

Компания Януковича-младшего находится под санкциями США и ЕС.

Виктор Янукович – беглый экспрезидент – по состоянию на 2023 год уже не имеет ни одного имущества в Украине. В собственность государства перешли:

паркоместа;

деньги на счетах;

более полутысячи культурных ценностей.

В частности, беглец Янукович потерял гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье и квартиру на Оболонской набережной;

Такое решение приняли судьи ВАКС Виталий Крикливый, Виктор Ногачевский и Виктор Маслов. Соответствующий иск подали юристы Министерства юстиции Украины,

– пишут в организации.

Реализовать это удалось благодаря НАБУ, а также другим правоохранителям.