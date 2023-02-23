Сын Януковича перевел бизнес в юрисдикцию России, – СМИ

23 февраля 2023, 13:05
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Александр Янукович – сын беглого экспрезидента Виктора Януковича – перевел свой бизнес в юрисдикцию России. Это произошло зимой 2023 года.

Заявление о внесении сведений в российский Единый государственный реестр юридических лиц компания "МАКО холдинг" подала в январе 2023 года. Об этом заявили росСМИ, сообщает 24 канал.

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Ранее работавшая с 2006 года "МАКО Холдинг" была зарегистрирована в Краматорске Донецкой области.

Любопытно! Компания Януковича-младшего находится под санкциями США и ЕС.

Чем занималась "МАКО Холдинг"

  • Строительством;
  • управлением офисной, а также – гостиничной недвижимостью;
  • торговлей углем;
  • торговлей промышленным оборудованием.

Янукович остался без имущества в Украине

Виктор Янукович – беглый экспрезидент – по состоянию на 2023 год уже не имеет ни одного имущества в Украине. В собственность государства перешли:

  • паркоместа;
  • деньги на счетах;
  • более полутысячи культурных ценностей.

В частности, беглец Янукович потерял гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье и квартиру на Оболонской набережной;

Такое решение приняли судьи ВАКС Виталий Крикливый, Виктор Ногачевский и Виктор Маслов. Соответствующий иск подали юристы Министерства юстиции Украины,
– пишут в организации.

Реализовать это удалось благодаря НАБУ, а также другим правоохранителям.

Автор: Мар'яна Бекало