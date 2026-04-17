ВАКС избрал меру пресечения нардепу от ОПЗЖ Качному: какой размер залога ему назначили

Высший антикоррупционный суд 17 апреля 2026 года провел заседание по делу народного депутата от фракции ОПЗЖ Александра Качного. Ему избрали меру пресечения и назначили денежный залог в сумме 3 миллионов гривен.

Об этом проинформировала корреспондентка Общественного из зала суда.

Актуально ВАКС разрешил Тимошенко разово поехать за границу: куда и на сколько

Что известно о деле Качного?

Прокурор САП Роман Кимлик просил суд определить залог в размере 4207 необлагаемых минимумов, что составляет более 12,7 миллиона гривен.

Суд частично удовлетворил ходатайство и установил залог для Качного в 3 миллиона гривен, а также обязал его соблюдать процессуальные обязанности и являться на вызовы следствия и суда.

Адвокат нардепа Олег Слободяник сообщил, что решение не будут обжаловать и залог внесут.

Стоит напомнить, что не так давно НАБУ и САП разоблачили схему незаконного обогащения и задержали действующего народного депутата, который за два года накопил около 13 миллионов гривен доходов, существенно превышающих его официальные декларации.

По данным следствия, в 2020 – 2021 годах за полученные деньги в свое время он приобрел коттедж и земельный участок в Коблево на побережье Черного моря, а также квартиру в Киеве.

Заметим! Народному депутату объявили подозрение в незаконном обогащении по статье 368-5 УК Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься отдельной деятельностью на срок до трех лет.

Какие еще дела рассматривали в ВАКСе в последнее время?