Об этом пишет Центр противодействия коррупции.
Почему ВАКС разрешил Тимошенко поехать за границу?
Следственный судья ВАКС частично учел ходатайство защиты изменить меру пресечения и разрешил выезд за границу Юлии Тимошенко для участия в международном мероприятии в Хорватии. Это разрешение лидеру "Батькивщины" выдали после распоряжения председателя Верховной Рады.
Командировка политика продлится с 27 апреля по 3 мая. По возвращении у Тимошенко будет три дня, чтобы вернуть свой загранпаспорт на хранение.
Во время выступления Тимошенко отметила, что на мероприятии будут представители 65 стран и она будет иметь возможность "помочь Украине со своими связями".
Лидер "Батькивщины" также отметила, что "никогда в жизни, ни под каким давлением репрессий не оставит Украину и не будет скрываться".
Позже Тимошенко прокомментировала решение ВАКС у себя на фейсбук-странице.
Буду иметь возможность представить Украину на важной международной встрече. Как всегда, буду говорить с нашими партнерами о приоритетном для нашей страны – защита, поддержку и национальные интересы. Детали – позже,
– написала политик.
Что известно о деле Юлии Тимошенко и ее подозрении во взятке?
13 января 2026 года в офисе партии "Батькивщина" состоялся обыск. Тогда у Юлии Тимошенко изъяли 40 тысяч долларов, которые, по версии следствия, она могла планировать использовать для подкупа трех народных депутатов из другой фракции.
Впоследствии ей объявили подозрение, а Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовала аудиозапись ее разговора с депутатом, которому якобы предлагались деньги. В то же время сама Тимошенко заявила, что запись является сфальсифицированной, а изъятые средства были "для жизни".
23 января за Тимошенко внесли полную сумму залога – 33,3 миллиона гривен. 16 февраля суд также принял решение об аресте части ее имущественных активов в Ощадбанке, одновременно отменив арест с трех автомобилей.
А 8 апреля стало известно, что НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу Юлии Тимошенко. Адвокаты начнут ознакомление, после чего дело передадут в суд.