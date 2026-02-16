Об этом проинформировал корреспондент Общественного из зала суда.
Какие итоги судебного заседания по делу Тимошенко?
Отмечается, что суд оставил в силе арест на банковском вкладном счете нардепа, но отменил его в отношении имущества семьи Тимошенко. В частности, речь идет о снятии ограничений с:
- трех автомобилей (Toyota Land Cruiser 200, ГАЗ-14, Audi A8),
- двух гаражей в Днепре,
- 6,3 тысячи долларов США.
Все перечисленные объекты принадлежат мужу Юлии Тимошенко – Александру Тимошенко.
В то же время суд отказал в наложении ареста на половину стоимости автомобилей и гаражей.
Адвокаты нардепа настаивали, что сохранение арестов грозит обнищанием семьи, а также указывали на процессуальные нарушения. Говорится о том, что уголовное производство в отношении Тимошенко пока не зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований.
Что этому предшествовало?
14 января НАБУ и САП официально выдвинули подозрение Юлии Тимошенко за попытку подкупа народных депутатов с целью обеспечения нужного голосования. Следствие установило, что взятки планировались систематически и на длительный срок.
16 января суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде денежного залога, обязал к сдаче загранпаспортов, а также запретил выезд за пределы Киевской области.
Уже 23 января залог в размере 33 миллионов гривен был полностью внесен благодаря финансовой поддержке команды "Батькивщины".
Сама Тимошенко просила не арестовывать изъятые детективами НАБУ средства, объясняя, что это деньги на повседневные нужды семьи. Она вспомнила о преследовании во времена Януковича и отметила, что наличные находилась при ней на рабочем месте во время обыска.