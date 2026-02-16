Про таке поінформував кореспондент Суспільного із зали суду.

Які підсумки судового засідання у справі Тимошенко?

Зазначається, що суд залишив чинним арешт на банківському вкладному рахунку нардепки, але скасував його щодо майна родини Тимошенко. Зокрема, йдеться про зняття обмежень з:

трьох автомобілів (Toyota Land Cruiser 200, ГАЗ-14, Audi A8),

двох гаражів у Дніпрі,

6,3 тисячі доларів США.

Усі перелічені об'єкти належать чоловікові Юлії Тимошенко – Олександру Тимошенку.

Водночас суд відмовив у накладенні арешту на половину вартості автомобілів і гаражів.

Адвокати нардепки наполягали, що збереження арештів загрожує зубожінням родини, а також вказували на процесуальні порушення. Мовиться про те, що кримінальне провадження щодо Тимошенко наразі не зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Що цьому передувало?