Сейчас новый образ Тимошенко активно обсуждают пользователи в сети. Самые интересные реакции собрал 24 Канал.
Как выглядела Юлия Тимошенко с новой прической?
Юлия Владимировна на пленарное заседание Верховной Рады 11 марта пришла с туго собранным пучком, похожим на ретро-прическу под названием Бабетта. Это впервые за долгое время политик отказалась от своего привычного имиджа с заплетенной косой.
Юлия Тимошенко появилась в Верховной Раде с новой прической / Скриншот из трансляции пленарного заседания ВР
Реакция сети не заставила себя долго ждать. Пользователи бурно обсуждали изменения в стиле руководительницы "Батькивщины", некоторые бросал мемы и шутки, а другие отмечали, что на свои годы политик имеет прекрасный вид.
Вспомнили Тимошенко и коррупционный скандал, который разгорелся в январе этого года. В частности пользователи ссылались на слова бизнесмена Игоря Коломойского о "каких-то 4 жалкие пачки" денег, которые обнаружили у политика.
Что писали пользователи в сети относительно новой прически Тимошенко / Скриншоты из соцсети Threads
В сети Юлию Владимировну также сравнивали с героиней фильма "Бабетта идет на войну" 1959 года, в котором сыграла покойная французская актриса Брижит Бардо.
Юлию Тимошенко сравнили с героиней фильма "Бабетта идет на войну" / Скриншот из соцсети Threads
Стоит отметить, что Юлия Тимошенко уже появлялась на публике с похожей прической, но в 2025 году. Впервые политик сделала похожую Бабетту еще в 2014 году.
Юлия Тимошенко впервые вышла с Бабеттой в 2014 году / Фото из фейсбука политика
В целом руководительница "Батькивщины" время от времени пытается менять свою фирменную косу на другие прически. То появляется с распущенными волосами, то соберет их в хвостик, но ничто пока не смогло посоревноваться с "косой-короной" или "косой-бубликом".
Что известно о суде над Юлией Тимошенко?
Вечером 13 января детективы антикоррупционных органов провели обыск в офисе партии "Батькивщина" и изъяли у ее лидера Юлии Тимошенко 40 тысяч долларов. По версии следствия, эти средства она якобы планировала использовать для подкупа трех народных депутатов из другой фракции, чтобы они голосовали в соответствии с ее указаниями.
Позже САП объявила политику подозрение в предложении взятки и обнародовала аудиозапись ее разговора с депутатом, которому, по данным следствия, она предлагала деньги. Сама Тимошенко отвергла обвинения и заявила о "политической расправе" со стороны НАБУ и САП. По ее словам, обнародованная запись является сфальсифицированной, а изъятые 40 тысяч долларов – ее личные сбережения.
Во время заседания ВАКС 16 января она также утверждала, что ее собеседником на записи был народный депутат из Николаевской области Игорь Копытин, который якобы сам предложил ей сотрудничество и заявлял, что выступает против политики президента Владимира Зеленского. В тот же день ВАКС избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33,3 миллиона гривен, обязав ее сдать загранпаспорт и не покидать пределы Киевской области без разрешения следствия.
По данным суда, 23 января за политику внесли полную сумму залога. Позже, 16 февраля, суд принял решение арестовать часть ее имущественных активов в Ощадбанке, одновременно отменив арест с трех автомобилей.