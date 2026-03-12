Зараз новий образ Тимошенко активно обговорюють користувачі у мережі. Найцікавіші реакції зібрав 24 Канал.

Який вигляд мала Юлія Тимошенко з новою зачіскою?

Юлія Володимирівна на пленарне засідання Верховної Ради 11 березня завітала із туго зібраним пучком, схожим на ретро-зачіску під назвою Бабетта. Це вперше за тривалий час політикиня відмовилася від свого звичного іміджу з заплетеною косою.



Юлія Тимошенко з'явилася у Верховній Раді з новою зачіскою / Скриншот із трансляції пленарного засідання ВР

Реакція мережі не змусила себе довго чекати. Користувачі бурхливо обговорювали зміни у стилі очільниці "Батьківщини", дехто кидав меми та жарти, а інші відмічали, що на свої роки політикиня має чудовий вигляд.

Згадали Тимошенко й корупційний скандал, який розгорівся в січні цього року. Зокрема користувачі посилались на слова бізнесмена Ігоря Коломойського про "якісь 4 жалюгідні пачки" грошей, які виявили в політикині.

Що писали користувачі у мережі щодо нової зачіски Тимошенко / Скриншоти з соцмережі Threads

У мережі Юлію Володимирівну також порівнювали з героїнею фільму "Бабетта йде на війну" 1959 року, в якому зіграла покійна французька акторка Бріжит Бардо.



Юлію Тимошенко порівняли з героїнею фільму "Бабетта йде на війну" / Скриншот з соцмережі Threads

Варто наголосити, що Юлія Тимошенко уже з'являлася на публіці зі схожою зачіскою, але у 2025 році. Вперше політикиня зробила схожу Бабетту ще у 2014 році.



Юлія Тимошенко вперше вийшла із Бабеттою у 2014 році / Фото з фейсбуку політикині

Загалом очільниця "Батьківщини" час від часу намагається міняти свою фірмову косу на інші зачіски. То з'являється з розпущеним волоссям, то збере його у хвостик, але ніщо поки не змогло позмагатися із "косою-короною" чи "косою-бубликом".

