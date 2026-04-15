Про це пише Центр протидії корупції.
Чому ВАКС дозволив Тимошенко поїхати за кордон?
Слідчий суддя ВАКС частково врахував клопотання захисту змінити запобіжний захід та дозволив виїзд за кордон Юлії Тимошенко для участі у міжнародному заході у Хорватії. Цей дозвіл лідерці "Батьківщині" видали після розпорядження голови Верховної Ради.
Відрядження політикині триватиме з 27 квітня по 3 травня. Після повернення у Тимошенко буде три дні, щоб повернути свій закордонний паспорт на зберігання.
Під час виступу Тимошенко зазначила, що на заході будуть представники 65 країн і вона буде мати можливість "допомогти Україні зі своїми зв'язками".
Лідерка "Батьківщини" також зазначила, що "ніколи в житті, ні під яким тиском репресій не залишить Україну і не буде ховатися".
Пізніше Тимошенко прокоментувала рішення ВАКС у себе на фейсбук-сторінці.
Матиму змогу представити Україну на важливій міжнародній зустрічі. Як завжди, говоритиму з нашими партнерами про пріоритетне для нашої країни – захист, підтримку та національні інтереси. Деталі – згодом,
– написала політикиня.
Що відомо про справу Юлії Тимошенко та її підозру у хабарі?
13 січня 2026 року в офісі партії "Батьківщина" відбувся обшук. Тоді у Юлії Тимошенко вилучили 40 тисяч доларів, які, за версією слідства, вона могла планувати використати для підкупу трьох народних депутатів з іншої фракції.
Згодом їй оголосили підозру, а Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднила аудіозапис її розмови з депутатом, якому нібито пропонувалися гроші. Водночас сама Тимошенко заявила, що запис є сфальсифікованим, а вилучені кошти були "для життя".
23 січня за Тимошенко внесли повну суму застави – 33,3 мільйона гривень. 16 лютого суд також ухвалив рішення про арешт частини її майнових активів в Ощадбанку, водночас скасувавши арешт із трьох автомобілів.
А 8 квітня стало відомо, що НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі Юлії Тимошенко. Адвокати почнуть ознайомлення, після чого справу передадуть до суду.