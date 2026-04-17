Про це поінформувала кореспондентка Суспільного із зали суду.

Що відомо про справу Качного?

Прокурор САП Роман Кимлик просив суд визначити заставу в розмірі 4207 неоподатковуваних мінімумів, що становить понад 12,7 мільйона гривень.

Суд частково задовольнив клопотання й встановив заставу для Качного у 3 мільйони гривень, а також зобов'язав його дотримуватися процесуальних обов'язків і з'являтися на виклики слідства та суду.

Адвокат нардепа Олег Слободяник повідомив, що рішення не оскаржуватимуть і заставу внесуть.

Варто нагадати, що не так давно НАБУ та САП викрили схему незаконного збагачення і затримали чинного народного депутата, який за два роки накопичив близько 13 мільйонів гривень доходів, що суттєво перевищують його офіційні декларації.

За даними слідства, у 2020 – 2021 роках за отримані гроші свого часу він придбав котедж і земельну ділянку в Коблево на узбережжі Чорного моря, а також квартиру в Києві.

Зауважимо! Народному депутату оголосили підозру в незаконному збагаченні за статтею 368-5 КК України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади чи займатися окремою діяльністю строком до трьох років.

