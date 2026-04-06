Подробиці розповіли в НАБУ.

Що відомо про затриманого нардепа та його махінації?

Зазначається, що упродовж 2020 – 2021 років підозрюваний став власником майже 13 мільйонів гривень.

За ці гроші народний депутат купив котедж та земельну ділянку на узбережжі Чорного моря в Коблево. Також він придбав собі й квартиру у Києві площею 132,6 квадратних метра.

При цьому, джерела РБК-Україна в НАБУ повідомили, що фігурантом справи виявився Олександр Качний.