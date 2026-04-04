Про це свідчать дані декларації Федорова, які оприлюднили в Національному агентстві з питань запобігання корупції.
Що відомо про статки посадовця?
Іван Федоров уже понад 2 роки обіймає посаду очільника обласної військової адміністрації. Однак декларація за 2025-й рік є лише першою, що фіксує інформацію про його доходи й заробітки в ОВА. До цього, ще в 2024 році, Федоров отримував зарплату в міськраді Мелітополя.
За минулий рік у посадовця не відбулося жодних змін у володінні нерухомим майном. Іван Федоров володіє будинком у Запоріжжі й має квартиру в окупованому нині Мелітополі.
Чиновник також вказав, що орендує квартиру в Запоріжжі. Минулого року він переїхав у нове орендоване житло, більше за площею.
Водночас у вересні Федоров купив автомобіль Toyota Camry 2025 року випуску за 2 мільйони гривень. При цьому він також вказав, що користується машиною марки BMW X6, яка належить його братові.
Інформація з декларації Федорова, що підтверджує купівлю автомобіля / Скриншот
Зазначимо, що Олександр Федоров, власне брат очільника ОВА, став начальником об'єднаної міської клініки №4 у Запоріжжі.
Як і раніше, Федоров задекларував наявність годинника Ulysse Nardin вартістю близько 140 тисяч гривень, а також права на торговельну марку "Інмедико".
Порівняно з попереднім роком його доходи дещо зросли, водночас обсяг заощаджень зменшився. У 2025 році посадовець отримав 2 мільйони 182 тисячі гривень зарплати в ЗОВА, інших доходів не зазначав. Для порівняння, у 2024 році його дохід складав 2 мільйони 49 тисяч гривень – це була сукупна зарплата в мерії Мелітополя та ЗОВА, а також премія Сахарова від Європарламенту.
У декларації він вказав 1,4 мільйона гривень готівкою, 345 тисяч гривень на банківських рахунках, а також позику брату на суму 135 тисяч доларів.
Крім того, Федоров має кредит перед банком за придбаний автомобіль. Якщо порівнювати з 2024 роком, його заощадження скоротилися: тоді він декларував 1,3 мільйона гривень готівки та понад 1 мільйон гривень на рахунках.
Чиї ще декларації оприлюднили в НАЗК останнім часом?
Офіцер Київського ТЦК Роман Данилишин потрапив у скандал через декларацію: він спершу вказав 4716 ETH із заниженою вартістю. Після цього подав виправлені дані, однак питання до їх достовірності залишилися.
Зі свого боку Юлія Свириденко отримала понад 4,5 мільйона гривень доходу, з яких значну частину склали гонорари від викладання у Київській школі економіки.
Свої доходи за 2025 рік оприлюднив і президент Зеленський – загалом його сім'я заробила 15,8 мільйона гривень, з яких понад 8,3 становили виплати від ОВДП.
Тим часом у Львові судитимуть посадовця ТЦК, якого підозрюють у приховуванні майна майже на 8 мільйонів гривень. Йдеться про незадекларовані будинок, землю та автомобілі, оформлені на родичів, при цьому його офіційні доходи не відповідають вартості цих активів.