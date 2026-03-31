Як стало відомо з декларації та сайту Офісу президента, живе голова держави не лише на зарплату.

Які доходи президента та його сім'ї?

Доходи глави держави та членів його сім'ї у 2025 році склали 15 мільйонів 805 тисяч 828 гривень. Частина усіх доходів сім'ї від погашення ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) – 8 мільйонів 364 тисяч 921 гривня.

До слова, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у розмові з 24 Каналом зазначив, що враховуючи обмеженість варіантів інвестицій в Україні через валютні обмеження НБУ, найбільш привабливими наразі для українців залишаються гривневі ОВДП.

Доходи сім'ї Зеленського переважно складалися із зарплати президента, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом – 7 мільйонів 440 тисяч 907 гривень.

Річна зарплата президента становила 336 тисяч гривень. Відповідно, місячна – 28 тисяч гривень.

Загалом залишок грошових коштів сім'ї на кінець 2025 року суттєво не змінився порівняно із 2024.

Не було й значних змін у переліку нерухомого майна чи транспортних засобів, якими володіє родина президента.

Якими були доходи президента у 2024?