Про це повідомляє 24 Канал, отримавши відповідь на запит у Державному управлінні справами.

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Яка зарплатня у Зеленського

На запит 24 Каналу у Державному управлінні справами відповіли, що заробітна плата Президентові України Володимиру Зеленському нараховується в розмірі посадового окладу – по 28 тисяч гривень щомісячно.

Інших складових заробітної плати (надбавок, премій тощо) президентові не встановлено.

Загальна сума заробітної плати Президента України Володимира Зеленського у 2024 році становила 336 тисяч гривень, з якої сплачено податки і збори у сумі 66 500 гривень,

– ідеться в повідомленні.



Зарплата Зеленського у 2024 році / Фото 24 Каналу