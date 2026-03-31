Как стало известно из декларации и сайта Офиса президента, живет глава государства не только на зарплату.

Какие доходы президента и его семьи?

Доходы главы государства и членов его семьи в 2025 году составили 15 миллионов 805 тысяч 828 гривен. Часть всех доходов семьи от погашения ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) – 8 миллионов 364 тысяч 921 гривна.

К слову, финансовый аналитик Андрей Шевчишин в разговоре с 24 Каналом отметил, что учитывая ограниченность вариантов инвестиций в Украине из-за валютных ограничений НБУ, наиболее привлекательными сейчас для украинцев остаются гривневые ОВГЗ.

Доходы семьи Зеленского преимущественно состояли из зарплаты президента, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду. В общем – 7 миллионов 440 тысяч 907 гривен.

Годовая зарплата президента составляла 336 тысяч гривен. Соответственно, месячная – 28 тысяч гривен.

В общем остаток денежных средств семьи на конец 2025 года существенно не изменился по сравнению с 2024.

Не было и значительных изменений в перечне недвижимого имущества или транспортных средств, которыми владеет семья президента.

