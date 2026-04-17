Об этом проинформировала корреспондентка Общественного из зала суда.
Что известно о деле Качного?
Прокурор САП Роман Кимлик просил суд определить залог в размере 4207 необлагаемых минимумов, что составляет более 12,7 миллиона гривен.
Суд частично удовлетворил ходатайство и установил залог для Качного в 3 миллиона гривен, а также обязал его соблюдать процессуальные обязанности и являться на вызовы следствия и суда.
Адвокат нардепа Олег Слободяник сообщил, что решение не будут обжаловать и залог внесут.
Стоит напомнить, что не так давно НАБУ и САП разоблачили схему незаконного обогащения и задержали действующего народного депутата, который за два года накопил около 13 миллионов гривен доходов, существенно превышающих его официальные декларации.
По данным следствия, в 2020 – 2021 годах за полученные деньги в свое время он приобрел коттедж и земельный участок в Коблево на побережье Черного моря, а также квартиру в Киеве.
Заметим! Народному депутату объявили подозрение в незаконном обогащении по статье 368-5 УК Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься отдельной деятельностью на срок до трех лет.
Какие еще дела рассматривали в ВАКСе в последнее время?
Антикоррупционный суд назначил 2 года заключения нардепке Людмиле Марченко и ее помощнице по делу о взятке 11,3 тысячи долларов, с запретом на госдолжности на 3 года.
Бывший заместитель директора Харьковского авиапредприятия осужден за коррупцию и финансовые злоупотребления, также обязав возместить более 34 миллионов гривен предприятию.
Суд признал судью Одесского райсуда Людмилу Салтан виновной во взяточничестве и назначил 6 лет заключения, конфискацию имущества и запрет на госслужбу на 3 года.