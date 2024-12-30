Украинский пилот стал Национальным героем Азербайджана

Украинский пилот Александр Кальянинов посмертно стал Национальным героем Азербайджана. Его имя увековечат в Летной академии Кропивницкого.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Азербайджанской Республике Юрия Гусева. Александр Кальянинов пожертвовал собой, чтобы спасти пассажиров авиарейса AZAL, который разбился в Казахстане.

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Пилот из Украины спас десятки жизней

Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил звание Национального героя Азербайджана членам экипажа рейса AZAL – Azerbaijan Airlines, потерпевшего катастрофу 25 декабря на территории Казахстана.

Среди героев был и пилот Александр Кальянинов, выпускник Украинской государственной летной академии в Кропивницком.

Александр Кальянинов отдал свою жизнь, спасая пассажиров самолета, который получил повреждения над Грозным и упал вблизи Актау в Казахстане. Благодаря его героическим действиям удалось спасти 29 из 67 человек, находившихся на борту.

Украина чтит память героя

В честь Кальянинова руководство Украинской государственной летной академии решили назвать одну из аудиторий Летной академии его именем.

Азербайджанская диаспора в Украине поможет с обустройством этой аудитории, которая станет символом героизма и международной солидарности.

Стипендия имени Александра Кальянинова

Объединенная диаспора азербайджанцев, вместе с Летной академией и Посольством Украины, рассматривает возможность учреждения стипендии имени Александра Кальянинова.

Она будет доступна для будущих пилотов из Азербайджана, которые будут учиться в академии в Кропивницком.