Рано или поздно землетрясения в Украине будут: сейсмолог объяснил, от чего это зависит

Как известно для территории Украины опасна так называемая зона Вранча. Землетрясения, происходящие на глубине 180 километров, могут всколыхнуть всю территорию нашего государства.

Об этом в эфире телемарафона рассказал сейсмолог НАН Александр Кендзера. Он утверждает, что на территории Украины возможны землетрясения, ведь она расположена в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция.

Внимание Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 24 тысячи

Почему происходят подземные толчки

Кендзера отметил, что сейсмоактивный пояс постоянно работает и генерирует землетрясения. Те силы, которые двигают тектонические плиты, можно лишь предусмотреть, однако не остановить.

Этот пояс образовался из-за того, что Евроазиатская плита давит на Арабскую и Африканскую плиты. Очевидно, что движение этих плит остановить невозможно, поэтому рано или поздно там будут землетрясения,

– говорит сейсмолог.

Он добавил, что подземные толчки зависит от того, с какой скоростью двигаются плиты. По его словам, скорость обуславливает накопление энергии. Следовательно, где больше энергии, там чаще будут происходить землетрясения.

Какие области Украины находятся в зоне риска

Зона Вранча расположена в Румынии на том же поясе, однако толчки могут ощущаться на всей территории Украины. Местные сейсмоактивные зоны зафиксированы возле Крыма и Закарпатья.

Ближайшим регионом к зоне Вранча, по словам эксперта, является юго-запад Одесской области. Там возможны землетрясения с интенсивностью 8 баллов по шкале Рихтера.

Как уберечь свою жизнь во время землетрясения: советы

Есть целая система мер, которые нужно учитывать. В частности:

не ставить тяжелые вещи на шкаф или любое повышение;

заранее зафиксировать телефоны, куда можно позвонить;

не выбегать на лестничные площадки или заходить в лифт – это зона повышенного риска.

Как действовать во время землетрясения / Инфографика 24 Канала