"Ша! Я здесь приглашенный эксперт!": десятки медийщиков осудили агрессию обозревателя Коваленко в эфире

Накануне, 3 декабря, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" резко отреагировал в эфире на то, что ведущая прервала его во время ответа на вопрос. Десятки медийщиков и медийщиц осудили недопустимое поведение Александра Коваленко.

Об этом говорится в коллективном открытом заявлении, инициированном общественной организацией Женщины в медиа, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Нардеп обвинила директора Музея истории Украины в бегстве за границу: как он отреагировал

Медийщики осудили агрессию Александра Коваленко

В эфире телеканала "Киев" эксперт резко отреагировал на то, что ведущая Ирина Король прервала его во время ответа на вопрос об украинском мобилизационном процессе и потерях на фронте.

Шаааа! Шаааа! Я у вас тут приглашенный эксперт, а не вы! Эксперт в эфире! (...) Если вы не разбираетесь в военной науке, приглашайте в свой эфир химиков, которые будут вам рассказывать о межконтинентальных баллистических ракетах!

– с криком заявил Коваленко.

Ведущая попросила эксперта снизить градус и вернуться к обсуждению темы. После этого разговор продолжился.

Резкая реакция Коваленко: смотрите видео

В комментарии Институту массовой информации Ирина Король рассказала, что Александр Коваленко не извинялся.

По состоянию на 21:00 5 декабря более 80 медийщиков и медийщиц подписали открытое заявление о недопустимом поведении военно-политического обозревателя.

Война безусловно вызывает высокий уровень стресса и напряжения. Однако мы считаем, что такое поведение Александра Коваленко является не только агрессивным и абсолютно неэтичным, но и нарушает основы профессионального общения в прямом эфире. Каждый эксперт должен уважать своих коллег-журналистов, независимо от их профессии или пола и стремиться к взвешенному диалогу,

– подчеркнули в открытом заявлении.

Также отметили, что профессионализм предполагает умение контролировать эмоции и работать в рамках цивилизованного общения. Это является сверхважным для поддержания доверия аудитории и эффективной коммуникации в кризисных ситуациях.

Мы выражаем солидарность с журналисткой Ириной Король, которая пострадала от такого необоснованного и агрессивного давления со стороны эксперта. Мы считаем, что подобные инциденты, в частности, когда они происходят в условиях женского голоса в публичном пространстве, только подтверждают необходимость создания более безопасной среды для женщин в журналистике,

– указано в коллективном заявлении.

Также ряд СМИ заявили, что больше не будут приглашать Александра Коваленко и не брать у него комментарии.