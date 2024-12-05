Про це йдеться у колективній відкритій заяві, ініційованій громадською організацією Жінки в медіа, повідомляє 24 Канал.

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Медійники засудили агресію Олександра Коваленка

В ефірі телеканалу "Київ" експерт різко відреагував на те, що ведуча Ірина Король перервала його під час відповіді на запитання про український мобілізаційний процес і втрати на фронті.

Шаааа! Шаааа! Я у вас тут запрошений експерт, а не ви! Експерт в етері! (...) Якщо ви не розумієтеся на військовій науці, запрошуйте до свого етеру хіміків, які будуть вам розповідати про міжконтинентальні балістичні ракети!

– з криком заявив Коваленко.

Ведуча попросила експерта знизити градус та повернутися до обговорення теми. Після цього розмова продовжилася.

Різка реакція Коваленка: дивіться відео

У коментарі Інституту масової інформації Ірина Король розповіла, що Олександр Коваленко не перепрошував.

Станом на 21:00 5 грудня понад 80 медійників і медійниць підписали відкриту заяву щодо недопустимої поведінки воєнно-політичного оглядача.

Війна безумовно викликає високий рівень стресу і напруги. Однак, ми вважаємо, що така поведінка Олександра Коваленка є не лише агресивною та абсолютно неетичною, але й порушує основи професійного спілкування в прямому етері. Кожен експерт має поважати своїх колег-журналістів, незалежно від їхнього фаху чи статі та прагнути до виваженого діалогу,

– наголосили у відкритій заяві.

Також зазначили, що професіоналізм передбачає вміння контролювати емоції та працювати в межах цивілізованого спілкування. Це є надважливим для підтримки довіри аудиторії й ефективної комунікації в кризових ситуаціях.

Ми висловлюємо солідарність з журналісткою Іриною Король, яка потерпіла від такого необґрунтованого й агресивного тиску з боку експерта. Ми вважаємо, що подібні інциденти, зокрема, коли вони відбуваються в умовах жіночого голосу у публічному просторі, лише підтверджують необхідність створення безпечнішого середовища для жінок у журналістиці,

– зазначено в колективній заяві.

Також низка ЗМІ заявили, що більше не запрошуватимуть Олександра Коваленка й не братимуть у нього коментарі.