Партия регионов, призывы "услышать Крым": кто такой Александр Лиев из Минобороны

После скандала с закупками продуктов для военных у Минобороны в СМИ активно заговорили о высокопоставленном чиновнике Александре Лиеве. В частности, вспомнили его пророссийские взгляды и высказывания.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин вспомнил скандальные заявления чиновника Минобороны. На фоне последнего скандала по закупкам, этот пост приковал немало внимания. Об этом пишет 24 Канал.

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Причастен ли Лиев к скандалу Минбороны

Напомним, что в конце января "Зеркало недели" опубликовало копию сделки, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей. Ее стоимость составляет 13,16 миллиарда гривен.

При этом журналисты сравнили цены по сделке с ценами на те же продукты в сети магазинов "Сільпо" в спальном районе Киева. Цены на наиболее ходовые продукты, которые закупает Минобороны, якобы оказались завышенными в 2 – 3 раза.

После громкого скандала в Минобороны заявили об отставке ответственных замминистра и руководителя департамента. Однако Шабунин подчеркнул одну немаловажную деталь.

Александр Лиев с лета 2022 года временно исполняет обязанности департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины. Именно этот департамент выполняет функции заказчика, то есть проводит закупки оборонного оборудования в Украине,

– подчеркнул он.

Какие обязанности Лиева в Министерстве

На сайте министерства указано, что среди компетенций подотчетного Лиеву департамента есть следующие функции:

осуществление закупки вооружения и военной техники (ОВТ);

военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами и международными организациями в интересах оснащения ВСУ современными образцами техники;

организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и модернизации ВВТ.

По данным Шабунина, в рамках этой ответственности Александр Лиев якобы имеет полномочия "подписывать вооруженные контракты Минобороны". Александр Резников еще летом 2022 года объяснял, что министерство запускает работу Агентства оборонных закупок, на которую и должна быть возложена ответственность за импорт товаров военного назначения.

Призвал "услышать Крым": что известно о Лиеве

Шабунин вспомнил "темное прошлое" Александра Лиева, вспомнив несколько скандальных высказываний чиновника. В частности, он вспомнил годы, когда Лев был министром курортов и туризма АР Крым при президенте Викторе Януковиче.

Итак, осенью 2013 года Александр Лиев заявил "Служу отечеству!" после того, как получил в Симферополе "императорский орден Святой Анны". Это награда от Марии Романовой, возглавляющей Российский императорский дом потомков Романовых. Правда, впоследствии он удалил это сообщение.

Шабунин напомнил, как 5 марта 2014 года, когда в Крым уже были российские войска и за 11 дней до сфальсифицированного Россией референдума, Александр Лиев в интервью общественному призвал Киев "услышать Крым".

Тогда он также сказал, что "проблему Крыма" решит "легализация референдума и проведение его вместе с украинскими властями, какой бы она ни была, и расширение полномочий Крыма до уровня полноценной автономии".

Также Лиев заявлял, что на жителей Крыма якобы давил "информационный шквал", спровоцировавший у них "чувство страха". Чиновник сказал "что все мы ментально русские", несмотря на то, что многие говорят по-украински.

В конце интервью он сказал, что "здесь нет врагов", а затем свободно зашел "в помещение правительства Крыма, которое к тому времени уже контролировалось российскими военными".

Полное интервью с Лиевым: смотрите видео

Координировал выставку пророссийских пикетов

Глава Центра противодействия коррупции также вспомнил, как в январе 2006 года Лиев "координировал выставку пикетов и блокпостов у маяков, которые по распределению Черноморского флота ССР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом РФ".

Шабунин неоднократно задает ряд вопросов о том, как Лиев может сейчас работать в Минобороны.

Пророссийские активисты противодействовали украинским военным морякам, пытавшимся войти на территорию маяков в Большой Ялте, Феодосии и вблизи Геническа,

– подчеркнул Шабунин.

Также он напомнил, что пикет проходил под лозунгом о том, что Крым якобы является "территорией украино-российского братства".

Голосовал за Януковича, был в Партии Регионов: политическая карьера Лиева

Александр Лиев 47 лет, родился в российской Республике Коми.

Карьеру Лиева можно поделить на несколько периодов. Все началось с Крыма, в середине 90-х он работал слесарем в Армянске на разных коммерческих предприятиях. В начале 2000-х стал гендиректором ООО "Завод Сиваш" в Красноперекопске, после чего возглавил правление ОАО "Бром" в этом же городе.

В 2005 году он переехал в Киев и стал заместителем директора Европейского института политической культуры.

Далее следует период работы в Черновцах. В 2006-2009 годах он работал на руководящих должностях в аппарате Черновицкой обладминистрации, занимал должность заместителя директора ГП Черновицкий облавтодор.

После этого он снова вернулся в Крым, где возглавил Севастопольское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины.

В 2010 году Лиев присоединился к Партии регионов, он стал председателем Республиканского комитета Автономной Республики Крым по водохозяйственному строительству и оросительному земледелию. Также он являлся министром курортов и туризма Автономной Республики Крым.

Высокопоставленный чиновник не скрывал того, что поддерживал Виктора Януковича на президентских выборах. После же его бегства он заявил, что разочарован беглым президентом.

В 2014 году был назначен первым заместителем гендиректора Национальной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании.

По данным Шабунина, летом этого года Лиев был назначен временно исполняющим обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины.

В июне 2022 года он подтвердил, что работает в Минобороны и опроверг слухи, что якобы претендует на должность начальника Черновицкой ОВВ вместо Сергея Осачука.