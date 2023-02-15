Уголовное дело против скандального экс-главы департамента МО Лиева возбудили давно, – нардеп

Долгое время экс-чиновник Минобороны Александр Лиев возглавлял департамент, отвечающий за закупки оружия для ВСУ. В то же время народный депутат Ярослав Юрчишин утверждает, что уголовное производство против него было открыто еще в августе 2022 года – то есть задолго до его увольнения.

Не так давно стало известно об увольнении бывшего исполняющего обязанности руководителя департамента МО по военно-технической политике. Однако в среду, 15 февраля, один из народных избранников сообщил, что дело против Лиева было открыто еще полгода назад.

Читайте также Все ротации в Минобороны свидетельствуют, что Резников четко понимает свою ответственность, – Подоляк

Служба безопасности провела обыски в имении экс-чиновника

Заметим, что департамент, возглавляемый должностным лицом, отвечал также за развитие вооружения и военной техники. Уволился из госоргана Лиев по собственному желанию в январе 2023 года, однако этому предшествовал скандал с закупками продуктов по завышенным ценам для военных и возбуждение уголовного дела.

Собственно, нардеп Юрчишин констатировал, что написал обращение в Службу безопасности. Через некоторое время ему ответили, отметив, что:

СБУ уже провела обыски по месту жительства бывшего высокопоставленного чиновника – следствие по этому делу продолжается;

в то же время дело Лиева "выплыло" несколько недель назад, но оно относительно не ново.

Еще в августе было зарегистрировано уголовное производство против него по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины,

– подчеркнул народный избранник.



Ответ Юрчишину на обращение по Лиеву / Фото из социальных сетей нардепа

Что писали СМИ о Лиеве: скандал с закупками продуктов для военных и прочее

В статье 114-1 УКУ говорится о препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период. Если вину Лиева докажут, его могут наказать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

К этой теме следует напомнить недавний скандал, произошедший в Минобороны. Некоторые медиа отметили, что к этому может быть причастен, в частности, бывший исполняющий обязанности главы департамента, который непосредственно за это отвечает – то есть сам Лиев.