Впрочем, умирать белорусскому диктатору рано. Он должен дожить до суда. Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель командира белорусского полка Калиновского Вадим Кабанчук.

Заметьте План на случай смерти: кто станет преемником Лукашенко и какова роль его сына Виктора

Россия должна потерпеть поражение

С другой стороны, режим в Беларуси персоналистский, он выстроен под одну фигуру – Лукашенко. Конечно, если бы он умер, всю эту систему повалить будет гораздо легче. Понятно, что за ним стоит Россия. Именно ее поражение является главным условием для смены власти в Беларуси.

Если не будет разгрома России – а он должен быть в Украине, именно это мы приближаем – свержение режима и деоккупация Беларуси невозможны,

– акцентировал заместитель командира белорусского полка Калиновского.

Говорят, что в случае смерти Лукашенко вместо диктатора могут поставить его сына Николая. Но в конституции прописано, что президенту должно быть не менее 35 лет. Это известная шутка: "Доколе вы будете президентом? До Коли и буду".

Кабанчук о свержении режима в Беларуси: смотрите видео

Скорее всего, Россия поставит любого гауляйтера. Фамилия его не столь важна – будет Качанова, Вольфович или кто-либо другой. Важно, что за ними стоит Россия, неоднократно спасавшая режим Лукашенко.

Кабанчук рассказал, что в 1996 году присутствовал на площади, когда Лукашенко впервые менял под себя конституцию, и, фактически, вводил диктаторские полномочия. Тогда приехал кремлевский десант.

Вот уже 30 лет у нас есть диктатура в Беларуси. Парламент выразил Лукашенко импичмент. Мы бы тогда от него избавились, но за ним стояла Москва,

– объяснил Кабанчук.

Потенциальная угроза не дает произвести изменения в Беларуси. Но это, уверен военный, обязательно произойдет.

Состояние здоровья Лукашенко: что известно