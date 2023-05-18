Впрочем, умирать белорусскому диктатору рано. Он должен дожить до суда. Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель командира белорусского полка Калиновского Вадим Кабанчук.
Заметьте План на случай смерти: кто станет преемником Лукашенко и какова роль его сына Виктора
Россия должна потерпеть поражение
С другой стороны, режим в Беларуси персоналистский, он выстроен под одну фигуру – Лукашенко. Конечно, если бы он умер, всю эту систему повалить будет гораздо легче. Понятно, что за ним стоит Россия. Именно ее поражение является главным условием для смены власти в Беларуси.
Если не будет разгрома России – а он должен быть в Украине, именно это мы приближаем – свержение режима и деоккупация Беларуси невозможны,
– акцентировал заместитель командира белорусского полка Калиновского.
Говорят, что в случае смерти Лукашенко вместо диктатора могут поставить его сына Николая. Но в конституции прописано, что президенту должно быть не менее 35 лет. Это известная шутка: "Доколе вы будете президентом? До Коли и буду".
Кабанчук о свержении режима в Беларуси: смотрите видео
Скорее всего, Россия поставит любого гауляйтера. Фамилия его не столь важна – будет Качанова, Вольфович или кто-либо другой. Важно, что за ними стоит Россия, неоднократно спасавшая режим Лукашенко.
Кабанчук рассказал, что в 1996 году присутствовал на площади, когда Лукашенко впервые менял под себя конституцию, и, фактически, вводил диктаторские полномочия. Тогда приехал кремлевский десант.
Вот уже 30 лет у нас есть диктатура в Беларуси. Парламент выразил Лукашенко импичмент. Мы бы тогда от него избавились, но за ним стояла Москва,
– объяснил Кабанчук.
Потенциальная угроза не дает произвести изменения в Беларуси. Но это, уверен военный, обязательно произойдет.
Состояние здоровья Лукашенко: что известно
- На параде до "дня победобесия" 9 мая Лукашенко выглядел нездоровым. После этого он перестал появляться на публике.
- Впоследствии слухи о болезни диктатора активизировала информация о том, что 13 мая его перевезли в президентскую клинику в Дроздах. Об этом сообщили сразу несколько белорусских телеграм-каналов.
- Более того, Лукашенко не появился на дне государственного флага Белоруссии 14 мая. Вместо него речь зачитал премьер-министр.
- После продолжительной паузы самопровозглашенный лидер Беларуси таки появился на публике. Лукашенко якобы посетил центральный командный пункт ВВС и войск ПВО, однако, предполагают, что фото и видео могли быть подготовлены заранее.
- Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская отметила, что нужно быть готовыми к любого развития событий. В частности, речь идет о смерти диктатора.