Втім, помирати білоруському диктатору зарано. Він має дожити до суду. Таку думку 24 Каналу озвучив заступник командира білоруського полку Калиновського Вадим Кабанчук.

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Росія має бути зазнати поразки

З іншого боку, режим у Білорусі персоналістський, він вибудуваний під одну фігуру – Лукашенка. Звісно, якби він помер, усю цю систему повалити буде значно легше. Водночас зрозуміло, що за ним стоїть Росія. Саме її поразка є головно передумовою для зміни влади в Білорусі.

Якщо не буде розгрому Росії – а він має бути в Україні, саме це ми наближаємо – повалення режиму і деокупація Білорусі неможливі,

– акцентував заступник командира білоруського полку Калиновського.

Подейкують, що у випадку смерті Лукашенка замість диктатора можуть поставити його сина Ніколая. Але у конституції прописано, що президентові має бути не менше 35 років. Це відомий жарт: "Доколє ви будєтє прєзідєнтам? До Колі і буду".

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Найімовірніше, Росія поставить будь-якого гауляйтера. Прізвище його не настільки важливе – буде Качанова, Вольфовіч чи будь-хто інший. Важливо, що за ними стоїть Росія, яка неодноразово рятувала режим Лукашенка.

Кабанчук розповів, що у 1996 році був присутній на площі, коли Лукашенко вперше змінював під себе конституцію, і, фактично, вводив диктаторські повноваження. Тоді приїхав кремлівський десант.

Ось вже 30 років ми маємо диктатуру у Білорусі. Парламент висловив Лукашенку імпічмент. Ми б тоді його позбулися, але за ним стояла Москва,

– пояснив Кабанчук.

Потенційна загроза не дає провести зміни у Білорусі. Але це, переконаний військовий, обов'язково станеться.

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