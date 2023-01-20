Лукашенко перед Лавровым подал сигнал Украине и Западу: что означают его слова

Белорусский узурпатор Александр Лукашенко во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что "Украина его приятно удивляет тем, что не идет на поводу у Запада". Это может являться сигналом для Украины и ее западных партнеров.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил американский политолог Рамис Юнус. По его мнению, Лукашенко пытается показать, что он не поддерживает вступление белорусской армии в войну.

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"Это сигнал для Украины и для Запада, что, мол, я сопротивляюсь как могу, сопротивляюсь. Очень сильно на меня не наезжайте, я сделаю все, что смогу", - пояснил политолог.

Между ЕС и Кремлем

По словам Юнуса, до начала полномасштабной войны белорусский узурпатор умел играть в противовес между ЕС и Кремлем.

Всегда, когда с Москвой что-то было не так, он продавал себя Европе. Когда с Европой что-то не то – он быстро двигался в Москву,

– сообщил политолог.

Юнус считает, что Европа в этой 20-летней парадигме, которую они создали с Кремлем, словно закрывала глаза Лукашенко. Более двух лет назад это помогло ему сохранить власть: Владимир Путин пришел, поддержал его, а Европа закрыла на это глаза.

"Он хочет продолжить этот процесс. Видимо, не до конца понимает, как ситуация изменилась после 24 февраля. Однозначно, он будет сидеть на скамье подсудимых. Если, конечно, досидет или доживет до сих пор", – предположил американский политолог.

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Беларусь вторая после России

По мнению Рамиса Юнуса, среди союзников России Беларусь должна отвечать за войну в Украине еще больше, чем Иран. Она на втором месте после России. Это связано с тем, что у Ирана нет общей границы с Украиной, хотя и будет отвечать за поставки оккупантам дронов-камикадзе.

Но на территории Ирана не происходит то, что сейчас находится на территории Беларуси. Поэтому, конечно, преступления лично Лукашенко и тех, кто его поддерживает, значительно больше,

– уверен политолог.

Юнус считает, что Лукашенко надеется, что сможет стать выгодным для Запада. Но Украина и ее народ никогда не простят ему наступление на Киев и все ужасы, которые произошли.

"И за это он будет отвечать по полной программе", – подытожил политолог.

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