Лукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси: СМИ пишут о серьезной болезни

Совсем недавно, 9 мая, белорусский диктатор впервые за время своего длительного правления не произнес речь ко Дню победы, а поручил это министру обороны. На Дне государственного флага Беларуси Александр Лукашенко не появился вообще.

На Дне государственных флага, герба и гимна, который в Беларуси празднуют 14 мая, слова Лукашенко прочитал премьер-министр Роман Головченко. Об этом сообщили белорусские телеграм-каналы и СМИ, пишет 24 Канал.

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День флага, герба и гимна отмечали впервые

Сама церемония чествования государственного флага, герба и гимна состоялась на площади Государственного флага в Минске. Стоит отметить, что в 2023 году впервые в Беларуси отмечается День Государственных флага, герба и гимна. Такое решение было принято самопровозглашенным лидером страны только в апреле этого года, а до этого в этот день праздновали День герба и флага.

Однако, несмотря на всю важность церемонии, Лукашенко на ней не появился.

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Заметим, что и на сайте президента Беларуси появилось поздравление гражданам государства. Однако ни о состоянии белорусского политика, ни о месте, где он сейчас находится, ничего не известно. На публике диктатор не появлялся с 9 мая.

У Лукашенко могут быть серьезные заболевания

В некоторых телеграм-каналах отметили, что якобы из своих источников стало известно о плохом состоянии здоровья белорусского диктатора. Так, по данным источника, в Минск для лечения Лукашенко неоднократно вылетали профессора из Москвы, в том числе из центра имени Бакулева.

. Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева при РАМН является одним из ведущих сердечно-сосудистых хирургических учреждений страны-агрессорки.

Судя по "набору врачей" у Лукашенко был какой-то сбой, вызвавший очень серьезные заболевания эндокринной системы и кардиологические заболевания. Чем был вызван сбой – неизвестно,

– рассказал источник телеграм-канала.

Интересно, что в канун Дня флага, вечером 13 мая, кортеж в сопровождении "Стрелы" приехал на территорию врачебной комиссии, а именно в Республиканский клинический медицинский центр Управления делами президента. При этом в то время подъезды к больнице были перекрыты, а вдоль дорог стояли силовики. Более того, по данным другого телеграм-канала, в клинику приехал сам Александр Лукашенко, пробывший там около двух часов.

Более того, по данным белорусских СМИ, существует и версия о вирусе, который якобы поразил политика вместе с его окружением. Ведь как заявил собеседник, близкий к службе протокола Лукашенко, якобы "еще несколько человек из окружения заболели и свалились с ног".