Такое мнение 24 канала озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Ранее сообщалось о том, что у Макея была эксклюзивная роль.

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Последнее предупреждение Лукашенко

Гудков рассказал, что вполне возможно смерть Макея была последним предупреждением Лукашенко. По конспирологической теории Путин предупредил Лукашенко, мол, следующим будет он, если не будет выполнять распоряжений Кремля. Лукашенко не дурак и понимает, что так у него есть хотя бы мизерный шанс выжить, однако, если вступит в войну, все шансы исчезнут.

Шансы упадут не до нуля, а до отрицательной величины. Ни при каких обстоятельствах он не останется в живых. Он это понимает, поэтому он в дальнейшем будить лгать, водить за нос и т.д.

– заметил российский оппозиционный политик.

Гудков о смерти Макея: смотрите видео

Лукашенко все ненавидят

Он продолжил, что Лукашенко толкают сложить голову под мечом, залезть на виселицу. Он не хочет этого и будет всячески пытаться выжить в этой ситуации. Шансы и сейчас невелики, ведь народ его ненавидит, Путин его ненавидит, Запад с ним никаких дел не имеет.

"Куда податься "бедному" диктатору? Разве держаться до конца, а конец скоро. Он понимает, что война Путиным уже проиграна, разве чудо произойдет, на которое так надеется Путин", - подчеркнул Гудков.

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