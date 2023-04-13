Об этом в эфире 24 Канала отметил российский оппозиционный журналист и видеоблогер Глеб Пьяных. Он пояснил, что с большой долей вероятности белорусские военные откажутся выполнять приказ, если Лукашенко все же решится это сделать.

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"Может, даже Шойгу придется снимать российские войска с фронта, чтобы усмирить белорусских военных. Поэтому Лукашенко выкручивается", – отметил он.

Важное заявление

Оппозиционный журналист отметил другое – заявление, которое Лукашенко сделал несколько дней назад. Касается она ядерного оружия. Мол, его надо собрать и уничтожить.

"Это настолько против Путина. Это же его последняя пугалка. И здесь лучший друг говорит, что нужно уничтожить ядерку", – отметил спикер.

Глеб Пьяных о заявлениях Александра Лукашенко: смотреть видео

Судьба Лукашенко

Хотя Лукашенко и пытается усидеть на нескольких стульях одновременно, но это у него не удастся, уверен журналист. Поскольку он признан во всем мире узурпатором власти и единственный его правильный шаг – бегство. К примеру, в Саудовскую Аравию, где, по словам спикера, у него есть сохраненные деньги.

Не знаю, что ему мешает убежать. Никакой чести быть президентом Беларуси уже не осталось, потому что он не президент. Он просто вассал, под сапогом у Шойгу и Путина. Он может сбежать и сделать какие-то заявления, но исправиться – нет. Кто его спрячет? Китай – нет. Шейхи – будут рады только его деньгам,

– резюмировал Глеб Пьяных.

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