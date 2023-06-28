Чип и Дейл в одном флаконе: для чего на самом деле Лукашенко нужен Кремлю

Лукашенко – это Чип и Дейл в одном флаконе. Безумие и отвага. Настоящий крепкий орешек. То он спасает матушку России от смуты, один стоя против мятежа стрелков, останавливая армию зэков и наемников под Москвой одним упоминанием о воевавших белорусских дедах.

А на следующий день спешит на помощь Дмитрию Фирташу, просто парню, которого хочет захватить в свои путы американская военщина, и делает этого просто парня белорусским дипломатом, пытаясь таким не хитрым способом помешать его экстрадиции из такой милой сердцу Вены в неприветливые Штаты.

Обратите внимание Беларусь сделала Фирташа дипломатом, чтобы уберечь от экстрадиции, – DW

А еще один он стоит на западной границе России, сдерживая нашествие польских интервентов. А кто как не он должен помочь Путину делать ядерную эскалацию, просто меля языком без костей, не делая ничего.

Кажется, настоящий народный герой.

Зачем России нужен Лукашенко

А на самом деле просто парень на побегушках у кремлевской мафии. Которым сначала надо было сохранить лицо, договорившись с Пригожиным. А потом спасти своего газового приспешника Фирташа, так много знающего о газовых сделках Путина и компании, что просто нельзя допустить, чтобы он живым попал в руки американских следователей. Но делать Фирташа российским дипломатом как-то неудобно.

И Лукашенко всегда к их услугам. Любой каприз за российские грязные деньги. Без которых власть узурпатора Луки ничего не стоит. И вместо народного героя видим просто очень дорогую усатую прости**тку, которая способна ради власти на все.