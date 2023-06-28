А наступного дня поспішає на допомогу Дмитру Фірташу, просто хлопцю, якого хоче захопити у свої пута американська вояччина, і робить цього просто хлопця білоруським дипломатом, намагаючись таким не хитрим способом завадити його екстрадиції з такого милого серцю Відня до непривітних Штатів.

Зверніть увагу Білорусь зробила Фірташа дипломатом, щоб вберегти від екстрадиції, – DW

А ще ж один він стоїть на західному кордоні Росії, стримуючи навалу польських інтервентів. А хто як не він має допомогти Путіну робити ядерну ескалацію, просто мелячи язиком без кісток, не роблячи нічого.

Здається ж, справжній народний герой.

Для чого Росії потрібен Лукашенко

А насправді просто хлопець на побігеньках у кремлівської мафії. Яким спочатку треба було зберегти обличчя, домовившись з Пригожиним. А потім врятувати свого газового посіпаку Фірташа, який так багато знає про газові оборудки Путіна і компанії, що просто не можна допустити, щоб він живим потрапив до рук американській слідчих. Але робити Фірташа російським дипломатом якось невдобно.

І Лукашенко завжди до їхніх послуг. Будь-який каприз за російські брудні гроші. Без яких влада узурпатора Луки нічого не варта. І замість народного героя бачимо просто дуже дорогу вусату прост**утку, яка здатна заради влади на все.