Лукашенко встретился с Пушилиным: МИД Украины предупредило Минск о последствиях

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 19 сентября встретился с главарем террористической группировки "ДНР" Денисом Пушилиным. Эта встреча может иметь негативные последствия для так называемого белорусского главы

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины. Там также решительно осудили встречу Лукашенко и Пушилина в Минске.

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Как отреагировали в МИД на встречу Лукашенко и Пушилина

В МИД отметили, что проведение "официальной" встречи Александра Лукашенко с представителем российской оккупационной власти на временно оккупированной части территории Донецкой области Украины Денисом Пушилиным – это очередное проявление пренебрежения Республики Беларусь к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Эта встреча является еще одним подтверждением, что позиция нынешней власти Беларуси относительно суверенитета и территориальной целостности Украины продиктована исключительно указаниями Кремля и не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с международными обязательствами Республики Беларусь,

– говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что Украина отвергает лицемерную риторику Лукашенко относительно "принципов" сотрудничества с временно оккупированными территориями Украины и считает ее очередным свидетельством поддержки захватнической войны против нашего государства.

"Призываем белорусский народ осознать, что на фоне неоднократных контактов должностных лиц Беларуси с российскими марионетками из наших временно оккупированных территорий постоянные заявления Александра Лукашенко о его "теплых чувствах" к "братскому украинскому народу" звучат как насмешка, а его практические действия разрушают принципы добрососедства и взаимного уважения, на которых строились отношения между украинским и белорусским народами", – отметили в МИД.

Там также подчеркнули, что эти недружественные действия политического руководства Беларуси не могут остаться без должного реагирования и будут иметь негативные последствия для украинско-белорусских отношений.

К слову, во время встречи Александр Лукашенко пообещал Денису Пушилину сепаратистов сотрудничать с так называемой "ДНР", "абсолютно не нарушая никаких международных норм". Он также цинично заявил, что Беларусь сотрудничала с Донецкой областью, "когда та была в составе Украины", поэтому готов делать это и дальше.