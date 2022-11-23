Лукашенко уже ноет о будущем Беларуси, если "Россия развалится"

Проигрыш России настолько очевиден, что даже марионетка Кремля Александр Лукашенко уже опечален. Во время саммита ОДКБ он вдруг заговорил о "России развалится".

Лукашенко во время так называемого саммита ОДКБ, который проходит в Ереване, решил поиграть в великого стратега. В этот раз он не принес с собой карту, чтобы показать "откуда готовилось нападение", однако подготовил "речь". Заявление путуновской марионетки распространили росСМИ, информирует 24 канал.

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Про путинский глаз Лукашенко заявил, что судьба ОДКБ зависит от исхода войны России с Украиной. Однако в это время заговорил о "развале России". Очевидно, уже даже марионетки Кремля не верят во что-то хорошее для России.

Я чувствую, что мы пришли к консенсусу, что если, не дай Бог, Россия развалится, то наше место будет под этими обломками,

– заявил Лукашенко.

Он также попытался поиграть в успешный успех и заявил, что России и Беларуси вроде бы не так уж нужна история с ОДКБ. Между тем, другие страны якобы не выживут без этого. Стоит заметить, что актер из Лукашенко очень плохой, поэтому прозвучало максимально неубедительно.

Что такое ОДКБ

ОДКБ – Организация договора о коллективной безопасности. В него входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Эта военно-политическая международная организация была создана, чтобы удержать бывшие республики от полноценного выхода из СССР.

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