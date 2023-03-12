Воин, которого будут помнить навеки: все, что известно о Герое Украины Александре Мациевском

СБУ установила личность украинского защитника, которого расстреляли российские оккупанты, сняв это на видео. Им оказался военнослужащий Александр Мациевский. Впоследствии глава нашего государства присвоил ему звание Героя Украины.

В историю этот военный уже вошел как несгибаемый великан духа, который в последние секунды своей жизни врагу в лицо, просто перед расстрелом произнес "Слава Украине". На этот клич откликнулись миллионы и впоследствии сам президент посмертно предоставил защитнику звание Героя Украины. Собственно, все, что известно о Мациевском Александре Игоревиче, читайте в этом материале 24 Канала.

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Как погиб Мациевский и как установили его личность

Начать следует с того, что Мациевский был снайпером 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области. Начал он службу в ВСУ в первые недели после начала большого вторжения – в марте 2022 года.

С конца декабря его считали пропавшим без вести, однако в начале марта уже в этом году в сети появилось видео, которое подтвердило, что российские оккупанты унесли жизнь военного, расстреляв его.

Кроме того, в феврале 2023 года состоялся масштабный обмен, в рамках которого, в частности, вернули в Украину тело убитого Александра Мациевского. Стоит сказать, что "пропал он без вести" вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области, недалеко от Бахмута.

Мациевский в последние секунды перед расстрелом и на блокпосте

Силовикам удалось установить личность защитника благодаря пластырю над левой бровью, что свидетельствует об ушибе в этом месте. Вместе с тем, как отметил журналист Юрий Бутусов, на плече воина можно увидеть зеленый шеврон ВСУ. Его подарил Мациевскому командир взвода.

Однако окончательно убедиться, что это именно он, помогла медицинская экспертиза тела воина. Она установила, что следы от пуль именно в тех местах, куда, как видно из видео, целили оккупанты.



Погибший Герой Украины Александр Мациевский / Фото СБУ

Вероятно, Александр Мациевский погиб 30 декабря, находясь во рту огневой поддержки в должности снайпера. Его подразделение вызвали в Соледар на выполнение задания. Собственно, защитники должны были выйти в неконтролируемую зону, закрепиться и удержать лесопосадку, чтобы прикрыть направление, на котором уже не было войск ВСУ. Россияне подступали, но информации о расположении врага у подразделения не было. В то же время Мациевский с собратьями должен был действовать быстро, чтобы спасти войска ВСУ в Соледаре.

Что же случилось на поле боя – неизвестно.

Очевидно, видео было снято уже после того, как при неизвестных обстоятельствах Александр Мациевский был захвачен в плен, поскольку никакого снаряжения на нем на видео не было,

– написал журналист Бутусов.

Воин родился в Молдове

Это очень интересно, однако место рождения Мациевского расположено не в Украине, а в Молдове. Пришел на этот мир будущий герой 10 мая 1980 года в Кишиневе, столице страны. Только в 2008 году он переехал с семьей в город Нежин в Черновицкой области, где проживает его мама.

Важно, что до 24 февраля 2022 года у Александра не было опыта военной службы, поэтому отправился защищать Украину как доброволец.

Я увидела, как погиб мой сын… Вы понимаете. Это трудно. И характер моего сына – стойкого, не сломленного... Он говорил мне: "Мама, я в плен никогда не сдамся, никогда". По его характеру, я его узнала,

– рассказала мама погибшего со слезами на глазах в интервью "Суспільне".

Кроме того, она сказала, что Александр был по образованию электромонтажником, но в военкомате ему отказали в прохождении службы, поэтому и он пошел в ТрО.

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Во время разговора с журналистами мать героя рассказала, что тот уверял ее, что служит на родной Черниговщине – вдали от линии боевых действий. Однако, как известно, в ноябре 2022 года подразделение Мациевского перебросили в Бахмут в Донецкой области, где он погиб.

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Вспомним, что СБУ зарегистрировала уголовное производство по факту расстрела оккупантами Александра Мациевского – то есть по факту нарушения норм и обычаев ведения войны. Также генеральный прокурор Андрей Констин констатировал, что рано или поздно, но все причастные к этому преступлению будут привлечены к ответственности.