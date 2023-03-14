В Черниговской области хотят увековечить память Мациевского, которого расстреляли за "Слава Украине"

Украинский защитник, которого оккупанты расстреляли в плену, – это боец ТрО Черниговской области Александр Мациевский. В Нежине планируют увековечить память Героя.

Так, запланировано переименовать одну из улиц в честь Александра Мациевского. Об этом сообщил городской голова Нежина Александр Кодола.

Важно Герой Мациевский, расстрелянный за "Слава Украине", был также гражданином Молдовы

На Черниговщине хотят увековечить память Мациевского

В Нежине планируется переименовать одну из улиц в честь Мациевского. Также хотят назвать в его честь батальон терробороны, где он служил.

Как рассказал Колода, представители городского совета посетили маму погибшего Мациевского. По словам мэра, какую улицу переименуют в честь Героя – пока неизвестно, об этом будут советоваться с семьей защитника.

Кроме того, планируют установить на доме, где жил Мациевский, мемориальную доску и поставить ему памятник на территории Нежина.

К тому же 13 марта городской голова должен был подписать обращение к военному командованию по поводу того, чтобы переименовать 163-й батальон 119 отдельной бригады территориальной обороны в честь погибшего Героя.

Кстати, в Чернигове именем Александра Мациевского планируют назвать улицу Попудренко. Это решение будет обсуждаться на ближайшей сессии горсовета.

Что известно о погибшем Герое Александре Мациевском