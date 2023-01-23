Суд отказался отстранить мэра Полтавы Мамая от должности
23 января 2023, 19:34Читати новину українською
Источник:"Полтавщина"
Киевский районный суд Полтавы не удовлетворил ходатайство об отстранении Александра Мамая от должности городского головы. Он будет продолжать исполнять обязанности мэра.
Прокуратура просила временно отстранить Мамая от должности на 2 месяца из-за подозрения в госизмене. Суд отказал.
К теме СБУ поймала агента ФСБ, пытавшегося устроиться в Сумской ОВА
Пока Мамай остался мэром
23 января состоялось закрытое заседание, в ходе которого судья Юрий Бабенко рассмотрел ходатайство прокурора о временном отстранении Мамая от должности городского головы Полтавы. Рассмотрев позиции обеих сторон, судья отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства.
Отклонили представление прокуратуры, пока остаюсь городским головой,
– прокомментировал решение судьи Мамай.
В чем подозревают мэра Полтавы
- 29 декабря 2022 года Служба Безопасности Украины посетила кабинет мэра Полтавы и объявила о подозрении Александру Мамаю.
- Высокопоставленные чиновники подозревают в том, что он распространял информацию о размещении подразделений Вооруженных Сил нашего государства и этим помогал врагу – статья 144 Уголовного кодекса нашего государства.
- По данным следствия, фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами. Если его вину докажут, ему грозит до 12 лет заключения.
- В пятницу, 20 января, проходило закрытое заседание в одном из райсудов Полтавы, на котором Александру Мамаю должны были избрать меру пресечения. Однако судья Юрий Бабенко не избрал Мамаю ни одну меру пресечения, хотя об этом просил прокурор.