Дело мэра Полтавы: прокуратура настаивает на содержании под стражей и отстранении
Источник:"Полтавщина"
В конце декабря Александру Мамаю сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ. В настоящее время прокуратура настаивает на содержании мэра Полтавы под стражей.
Суд должен избрать Александру Мамаю меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом на брифинге заявил прокурор области Антон Столетний.
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Содержание под стражей – "безальтернативное требование закона"
По словам Столетнего, о содержании под стражей мэра Полтавы прокуратура будет просить суд на основании шестой части статьи 176 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ведь согласно ей, к лицу, подозреваемому по статье 114-2 Уголовного кодекса применяется именно такая мера пресечения.
То есть, это безальтернативное требование закона,
– подчеркнул прокурор.
Также Столетний отметил, что прокуратура уже согласовала ходатайство следователя об отстранении Мамая от должности на два месяца. Впрочем, этот срок могут продлить в будущем.
Оба ходатайства уже вручили подозреваемому и направили на рассмотрение в Октябрьский районный суд Полтавы. В настоящее время один из судей заявил о самоотводе, отметил прокурор.
Что известно о деле Александра Мамая
- СБУ сообщила о подозрении мэру Полтавы в конце декабря 2022 года.
- Мамая подозревают по статье 114-2 Уголовного кодекса. В частности, речь идет о несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ, совершенном в условиях военного положения.
- Заметим, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
- Александр Мамай обнародовал свою позицию 3 января. Он заявил, что получил подозрение в том, что будто бы не совершал. Также мэр Полтавы назвал подозрение необоснованным и политически мотивированным. Мамай убеждал, что информация, которую он распространил 15 декабря на пресс-конференции, якобы является открытой.