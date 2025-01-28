Ирпень без мэра: суд принял решение в отношении Маркушина

Печерский суд отстранил Александра Маркушина от должности мэра Ирпеня до 22 марта. Защита готовится обжаловать решение и обратиться в ЕСПЧ из-за нарушения прав.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на юридическую компанию "Миллер", которая защищает политика. Апелляция на решение уже в работе.

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Суд отстранил Александра Маркушина от должности

Защитники отметили, что заседание длилось с 11:00 до 23:00 27 января, а судья "проигнорировала процедурные требования и права участников".

Следственная судья Светлана Гречаная отстранила нашего клиента до 22 марта 2025 года, угрожая адвокатам "бедой" за их активную позицию в зале суда,

– написали юристы.

Защитники отметили, что заседание длилось с 11:00 до 23:00 27 января, а судья "проигнорировала процедурные требования и права участников".

Обжалуем решение Печерского суда в апелляции и не оставим без внимания действия судьи, которые нарушают фундаментальные права нашего клиента,

– говорится в заметке.

В частности, защитники сообщили, что готовят жалобу на судью в Высший совет правосудия, а также обращение в Европейский суд по правам человека из-за нарушения права на справедливый суд.

Я, конечно, слышал о продажных судьях, но уже второй раз стал свидетелем этого преступления и могу уверенно заявить – они существуют! Это уже не просто личная атака на меня – это репрессия местного самоуправления, которая открыто и бесстыдно набирает обороты прямо на наших глазах,

– написал Маркушин.

К слову, 24 января Печерский суд Киева избрал мэру Ирпеня Александру Маркушину меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 30 миллионов гривен.

Маркушина обвиняют в том, что он выезжал за границу в августе 2022 года не для помощи военным, а для того, чтобы увидеть сына, которого он воспитывает как единственный опекун после смерти жены. Мэр Ирпеня назвал это дело политической расправой, которую организовал его предшественник, застройщик Владимир Карплюк.