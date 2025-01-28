Про це розповідає 24 Канал з посиланням на юридичну компанію "Міллер", яка захищає політика. Апеляція на рішення вже в роботі.

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Суд відсторонив Олександра Маркушина від посади

Захисники зазначили, що засідання тривало з 11:00 до 23:00 27 січня, а суддя "проігнорувала процедурні вимоги та права учасників".

Слідча суддя Світлана Гречана відсторонила нашого клієнта до 22 березня 2025 року, погрожуючи адвокатам "бідою" за їхню активну позицію у залі суду,

– написали юристи.

Захисники зазначили, що засідання тривало з 11:00 до 23:00 27 січня, а суддя "проігнорувала процедурні вимоги та права учасників".

Оскаржимо рішення Печерського суду в апеляції та не залишимо без уваги дії судді, які порушують фундаментальні права нашого клієнта,

– йдеться у дописі.

Зокрема, захисники повідомили, що готують скаргу на суддю до Вищої ради правосуддя, а також звернення до Європейського суду з прав людини через порушення права на справедливий суд.

Я, звісно, чув про продажних суддів, але вже вдруге став свідком цього злочину і можу впевнено заявити – вони існують! Це вже не просто особиста атака на мене – це репресія місцевого самоврядування, яка відкрито та безсоромно набирає обертів прямо на наших очах,

– написав Маркушин.

До слова, 24 січня Печерський суд Києва обрав меру Ірпеня Олександру Маркушину запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у сумі 30 мільйонів гривень.

Маркушина звинувачують у тому, що він виїжджав за кордон у серпні 2022 року не для допомоги військовим, а для того, щоб побачити сина, якого він виховує як єдиний опікун після смерті дружини. Мер Ірпеня назвав цю справу політичною розправою, яку організував його попередник, забудовник Володимир Карплюк.