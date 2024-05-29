Пил ром с Кастро, был медийщиком Кучмы и рокером в юности: биография Александра Мартыненко

28 мая, в возрасте 63-х лет, после длительной болезни, ушел из жизни Александр Мартыненко, влиятельный медийщик времен Кучмы и основатель агентства "Интерфакс-Украина".

Смерть Мартыненко стала шоком для многих. Многие известные журналисты считают его своим учителем, а для многих украинских политиков он был другом и хорошим советником.

24 Канал рассказывает об основных этапах богатой биографии известного журналиста.

Влиятельные связи и увлечение роком: биография Александра Мартыненко

Александр Мартыненко родился 22 августа 1960 года в Харькове, в семье военного, его отец был полковником.

Семья была не из бедных, имела влиятельные связи, а Александра смело можно было считать представителем советской золотой молодежи.

Мартыненко окончил престижный экономический факультет Харьковского государственного университета (ныне Харьковский национальный университет имени Каразина). Специальность – "планирование промышленности".

Впрочем, юноша не особо проникался строительством социализма, а больше верил в "западные ценности".

Мартыненко заинтересовался музыкой и был одним из столпов харьковского рок-клуба – неформального объединения тогдашней молодежи, где организовывал подпольные рок концерты. В харьковском рок-клубе выступали как признанные авторитеты (Борис Гребенщиков), так и молодые таланты (Захар Май).



Александр Мартыненко (стоит справа) / Фото из архива Юрия Подольского

С другой стороны молодой экономист не забывал и о карьере – молодой рокер носил костюмы и галстуки, его приняли в компартию, а сам он устроился на очень "теплое" по советским меркам место – на завод "Коммунар", который занимался производством всегда дефицитных телевизоров "Березка". Впоследствии Мартыненко перешел на работу в Харьковский университет, а с 1990-го 30-летний Мартыненко начинает карьеру журналиста.

Карьера журналиста и медийные проекты Мартыненко

Журналистом начал работать в 30 лет. Писал о музыке в молодежку. Потом перешел в солидную газету. Сначала она называлась "Депутат и профсоюзы", а когда профсоюзы расстались с газетой, ее переименовали в "Ориентир. ДиП", оставив память о своих бывших героях в трех буквах,

– Александр Мартыненко в интервью Дмитрию Гордону вспоминает о начале своей журналистской карьеры.

Уже в этом статусе он встретил конец "Перестройки", развал "совка". В частности, в качестве репортера он писал о попытках Москвы подавить силой демократию в Литве и об образовании независимой Украины. Мартыненко посчастливилось стать свидетелем тех событий.

Старые и новые связи, а также "деловая хватка" позволили Мартыненко не потеряться в водовороте событий. Он создал несколько медийных проектов, в том числе частную газету, был редактором популярной в начале 90-х "желтой прессы" – издание называлось "Такси", это был харьковский клон немецкого таблоида Bild.

В 1992 году Мартыненко присоединился к большому проекту российских журналистов "Интерфакс" и возглавил его украинское отделение, которое работало по принципу франшизы и имело значительную автономию.

и возглавил его украинское отделение, которое работало по принципу франшизы и имело значительную автономию. Интересно, что "бизнес-ангелом" нового медиа выступил тогдашний мэр Харькова Евгений Кушнарев, который помог "Интерфакс-Украина" с регистрацией.

Специализация нового агентства – политические и экономические новости, оно имело платную подписку (как Bloomberg или Reuters), проводило пресс-конференции и быстро стало одним из самых влиятельных медиа в Украине.

Мартыненко стал журналистом президентского пула, имел многочисленные инсайды и постоянные источники.

Большую роль в раскрутке издания сыграла привязка к "старшему" российскому брату – "Интерфаксу". Но очень быстро "Интерфакс-Украина" вышел из тени россиян и стал самостоятельным изданием. Впоследствии российский "Интерфакс" запустил в Украине отдельное свое подразделение, которое работало до начала 2013 года и было закрыто под предлогом оптимизации.

В новости об этом событии редакторы "Интерфакс-Украина" отдельно отметили, что российское представительство никоим образом не было связано с агентством "Интерфакс-Украина", а ООО "Информационное агентство "Интерфакс-Украина" продолжает осуществлять свою деятельность в полном объеме.

Работа на Кучму и связи с Кушнаревым

Евгений Кушнарев, который помог Мартыненко в 1992-м, не забыл о медийщике и в последующие годы (тот, в принципе, никуда не исчезал, потому что работал в президентском пуле).

Когда Кушнарев возглавил в 1998-м Администрацию президента Леонида Кучмы, он пригласил Мартыненко работать на Банковую.

Сначала Мартыненко получил пост заместителя главы Администрации президента, а впоследствии стал пресс-секретарем Леонида Кучмы и следующие три года отвечал за информационную политику государства.



"На самом деле я не голову прикрывал, а кому-то из журналистов рукой показывал, куда ему идти". Конец 1990-х, президент Леонид Кучма и его пресс-секретарь Александр Мартыненко / Фото "Гордон"

Четыре года работал в президентском пуле, ездил с Леонидом Кучмой. Потом мне предложили должность заместителя главы Администрации президента по вопросам информационной сферы. Предполагалось, что это будет аналитическая, более спокойная работа. Но через полгода меня явочным порядком назначили пресс-секретарем Леонида Кучмы. Тогдашний глава Администрации президента, ныне покойный Евгений Кушнарев, вызвал меня к себе и ознакомил с соответствующим указом Леонида Кучмы, который, подписав документ, сразу же уехал, чтобы я не уговаривал его отказаться от принятого решения. Кстати, Леонид Данилович распорядился, чтобы через два часа Кушнарев передал указ о моем назначении на телевидение. После этого я выпил стакан водки и успокоился,

– Мартыненко в интервью "Фактам" от 2015-го рассказывает о своей работе на Кучму.

Мартыненко стал свидетелем многих исторических событий – тяжелых переговоров Кучмы с Ельциным и Путиным, "кольчужного скандала" и дела об убийстве Гонгадзе. Из-за последнего он, собственно, закончил работу в Администрации президента.



2000 год. Во время рабочего визита Леонида Кучмы по странам Латинской Америки, Александр Мартыненко, по его словам, не отказался от предложения кубинского лидера Фиделя Кастро выпить рома / Фото Валерия Соловьева

Позже Мартыненко много будет рассказывать о тех событиях в своих интервью Дмитрию Гордону, а также "Фактам". В них он охотно вспоминает молодость, а также очень комплиментарно рассказывает об эпохе Кучмы, который, по его словам, был государственником и не позволил Украине развалиться, но все же стал жертвой интриг, в частности, россиян.

Допускаю, кто-то мог внушать Президенту, что с журналистами надо обращаться жестко. Я всячески с этим боролся и говорил Леониду Даниловичу, что не надо преувеличивать влияние журналистов и тем более интернет-проектов. Но вряд ли смерть Гонгадзе входила в планы сторонников жесткой линии. Подчеркиваю, что это мое личное мнение,

– Мартыненко рассказывает об убийстве Гонгадзе в интервью Гордону, июль 2007 года.

Большое детище Мартыненко – "Интерфакс-Украина"

В 2002 году Мартыненко оставил работу в Администрации президента после громкого скандала из-за убийства Гонгадзе и перешел в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. В следующем году он "полностью вернулся" в "Интерфакс-Украина" и стал президентом агентства. Сконцентрировавшись на развитии собственного детища.

Сейчас "Интерфакс-Украина" – целая медийная корпорация, имеет около 200 сотрудников, производит более 40 медийных продуктов на 4 языках. В этом большая заслуга именно Мартыненко.

Иногда он появлялся в эфирах коллег как приглашенный эксперт. Это были в основном политические ток-шоу, которые привез в Украину Савик Шустер.

Здравомыслящий и неспешный Мартыненко далеко не всегда вписывался в крикливый формат такого рода шоу, однако, когда получал слово, демонстрировал профессионализм и экспертность. Не только в политике или экономике, а также, например, в музыке или футболе.

Также Александр Мартыненко был многолетним автором когда-то очень влиятельного аналитического издания "Зеркало недели", писал туда под псевдонимом Александр Макаров.



Александр Мартыненко / Фото "Детектор медиа"

Президент Украины узнал об известии на борту самолета, на котором летел из Бельгии в Португалию. Несмотря на напряженный график глава государства нашел время на выражение соболезнований семье и близким медийщика:

Только что узнал о смерти основателя и многолетнего главы агентства "Интерфакс-Украина", заслуженного журналиста Украины Александра Мартыненко. В наше время важно доносить правду и быть ее рупором, поэтому смерть Александра Владленовича – это потеря для всей Украины. Он прошел значительный и сложный путь в украинской журналистике, проживал с ней и всей Украиной как хорошие, так и очень сложные времена. Однако плоды его труда навсегда оставят его в истории Украины и памяти украинцев.