28 травня, у віці 63-ох років, після тривалої хвороби, пішов з життя Олександр Мартиненко, впливовий медійник часів Кучми та засновник агенції "Інтерфакс-Україна".

Смерть Мартиненка стала шоком для багатьох. Чимало відомих журналістів вважають його своїм вчителем, а для багатьох українських політиків він був другом та добрим радником.

24 Канал розповідає про основні етапи багатої біографії відомого журналіста.

Впливові зв'язки та захоплення роком: біографія Олександра Мартиненка

Олександр Мартиненко народився 22 серпня 1960 року в Харкові, в родині військового, його батько був полковником.

Родина була не з бідних, мала впливові зв'язки, а Олександра сміливо можна було вважати представником радянської золотої молоді.

Мартиненко закінчив престижний економічний факультет Харківського державного університету (нині Харківський національний університет імені Каразіна). Спеціальність – "планування промисловості".

Утім, юнак не особливо переймався будуванням соціалізму, а більше вірив у "західні цінності".

Мартиненко зацікавився музикою та був одним стовпів харківського рок-клубу – неформального об’єднання тогочасної молоді, де організовував підпільні рок-концерти. В харківському рок-клубі виступали як визнані авторитети (Борис Грєбєнщіков), так і молоді таланти (Захар Май).



Олександр Мартиненко (стоїть справа) / Фото з архіву Юрія Подольського

З іншого боку молодий економіст не забував і про кар’єру – молодий рокер носив костюми та краватки, його прийняли до компартії, а сам він влаштувався на дуже "тепле" за радянськими мірками місце – на завод "Комунар", який займався виробництвом завжди дефіцитних телевізорів "Берізка". Згодом Мартиненко перейшов на роботу до Харківського університету, а з 1990-го 30-річний Мартиненко починає кар'єру журналіста.

Кар'єра журналіста та медійні проєкти Мартиненка

Журналістом почав працювати в 30 років. Писав про музику в молодіжку. Потім перейшов у солідну газету. Спочатку вона називалася "Депутат і профспілки", а коли профспілки розлучилися з газетою, її перейменували на "Орієнтир. ДіП", залишивши пам'ять про своїх колишніх героїв у трьох буквах,

– Олександр Мартиненко в інтерв’ю Дмитру Гордону згадує про початок своєї журналістської кар’єри.

Вже в цьому статусі він зустрів кінець "Перебудови", розвал "совка". Зокрема, як репортер він писав про спроби Москви придушити силою демократію в Литві та про утворення незалежної України. Мартиненку пощастило стати свідком тих подій.

Старі та нові зв'язки, а також "бізнесова хватка" дозволили Мартиненку не загубитися у вирі подій. Він створив декілька медійних проєктів, зокрема приватну газету, був редактором популярної на початку 90-х "жовтої преси" – видання мало назву "Таксі", це був харківський клон німецького таблоїда Bild.

У 1992 році Мартиненко приєднався до великого проєкту російських журналістів "Інтерфакс" та очолив його українське відділення, яке працювало за принципом франшизи та мало значну автономію.

та очолив його українське відділення, яке працювало за принципом франшизи та мало значну автономію. Цікаво, що "бізнес-янголом" нового медіа виступив тогочасний мер Харкова Євген Кушнарьов, який допоміг "Інтерфакс-Україна" з реєстрацією.

Спеціалізація нової агенції – політичні та економічні новини, воно мало платну підписку (як Bloomberg чи Reuters), проводило пресконференції та швидко стало одним із найвпливовіших медіа в Україні.

Мартиненко став журналістом президентського пулу, мав численні інсайди та постійні джерела.

Велику роль у розкрутці видання зіграла прив'язка до "старшого" російського брата – "Інтерфаксу". Але дуже швидко "Інтерфакс-Україна" вийшов з тіні росіян та став самостійним виданням. Згодом російський "Інтерфакс" запустив в Україні окремий свій підрозділ, що працював до початку 2013 року та був закритий під приводом оптимізації.

У новині про цю подію редактори "Інтерфакс-Україна" окремо зазначили, що російське представництво жодним чином не було пов'язане з агентством "Інтерфакс-Україна", а ТОВ "Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" продовжує здійснювати свою діяльність у повному обсязі.

Робота на Кучму та зв'язки з Кушнарьовим

Євген Кушнарьов, який допоміг Мартиненку в 1992-му, не забув про медійника і в наступні роки (той, в принципі, нікуди не зникав, бо працював в президентському пулі).

Коли Кушнарьов очолив в 1998-му Адміністрацію президента Леоніда Кучми, він запросив Мартиненка працювати на Банкову.

Спершу Мартиненко отримав пост заступника голови Адміністрації президента, а згодом став прессекретарем Леоніда Кучми та наступні три роки відповідав за інформаційну політику держави.



"Насправді я не голову прикривав, а комусь із журналістів рукою показував, куди йому йти". Кінець 1990-их, президент Леонід Кучма і його прессекретар Олександр Мартиненко / Фото "Гордон"

Чотири роки працював у президентському пулі, їздив із Леонідом Кучмою. Потім мені запропонували посаду заступника голови Адміністрації президента з питань інформаційної сфери. Передбачалося, що це буде аналітична, більш спокійна робота. Але через пів року мене явочним порядком призначили прес-секретарем Леоніда Кучми. Тодішній глава Адміністрації президента, нині покійний Євген Кушнарьов, викликав мене до себе й ознайомив із відповідним указом Леоніда Кучми, який, підписавши документ, одразу ж поїхав, щоб я не вмовляв його відмовитися від ухваленого рішення. До речі, Леонід Данилович розпорядився, щоб через дві години Кушнарьов передав указ про моє призначення на телебачення. Після цього я випив склянку горілки і заспокоївся,

– Мартиненко в інтерв'ю "Фактам" від 2015-го розповідає про свою роботу на Кучму.

Мартиненко став свідком багатьох історичних подій – важких переговорів Кучми з Єльциним і Путіним, "кольчужного скандалу" та справи про вбивство Гонгадзе. Через останню він, власне, закінчив роботу в Адміністрації президента.



2000 рік. Під час робочого візиту Леоніда Кучми країнами Латинської Америки, Олександр Мартиненко, за його словами, не відмовився від пропозиції кубинського лідера Фіделя Кастро випити рому / Фото Валерія Соловйова

Пізніше Мартиненко багато розповідатиме про ті події у своїх інтерв’ю Дмитру Гордону, а також "Фактам". У них він охоче згадує молодість, а також дуже компліментарно розповідає про епоху Кучми, який, за його словами, був державником і не дозволив Україні розвалитися, але все ж став жертвою інтриг, зокрема, росіян.

Допускаю, хтось міг навіювати Президенту, що з журналістами треба поводитися жорстко. Я всіляко з цим боровся і говорив Леоніду Даниловичу, що не треба перебільшувати вплив журналістів і тим більше інтернет-проєктів. Але навряд чи смерть Гонгадзе входила в плани прихильників жорсткої лінії. Наголошую, що це моя особиста думка,

– Мартиненко розповідає про вбивство Гонгадзе в інтерв’ю Гордону, липень 2007 року.

Велике дітище Мартиненка – "Інтерфакс-Україна"

У 2002 році Мартиненко залишив роботу в Адміністрації президента після гучного скандалу через вбивство Гонгадзе та перейшов до Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Наступного року він "повністю повернувся" до "Інтерфакс-Україна" та став президентом агенції. Сконцентрувавшись на розвитку власного дітища.

Нині "Інтерфакс-Україна" – ціла медійна корпорація, має близько 200 співробітників, виробляє понад 40 медійних продуктів на 4 мовах. У цьому велика заслуга саме Мартиненка.

Інколи він з’являвся в ефірах колег як запрошений експерт. Це були здебільшого політичні ток-шоу, що їх привіз до України Савік Шустер.

Розсудливий і неспішний Мартиненко далеко не завжди вписувався у крикливий формат такого роду шоу, проте, коли отримував слово, демонстрував фаховість і експертність. Не лише в політиці чи економіці, а також, наприклад, в музиці чи футболі.

Також Олександр Мартиненко був багаторічним автором колись дуже впливового аналітичного видання "Дзеркало тижня", писав туди під псевдонімом Олександр Макаров.



Олександр Мартиненко / Фото "Детектор медіа"

Президент України дізнався про звістку на борту літака, на якому летів з Бельгії до Португалії. Попри напружений графік голова держави знайшов час на висловлення співчуття родині та близьким медійника:

Щойно дізнався про смерть засновника і багаторічного голови агентства "Інтерфакс-Україна", заслуженого журналіста України Олександра Мартиненка. У наш час важливо доносити правду та бути її рупором, тому смерть Олександра Владленовича – це втрата для всієї України. Він пройшов значний і складний шлях в українській журналістиці, переживав із нею та всією Україною як хороші, так і дуже складні часи. Проте плоди його праці назавжди залишать його в історії України та пам’яті українців.