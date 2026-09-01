Россияне готовятся, – Мусиенко оценил планы противника относительно предстоящих обстрелов

Российские оккупационные войска меняют тактику воздушных обстрелов, изматывая украинскую противовоздушную оборону реактивными дронами. Враг рассчитывает подготовить почву для следующего этапа атак с применением стратегической авиации. Однако Силы обороны эффективно срывают планы агрессора.

Военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу о подготовке противника к следующим этапам воздушных атак. По его словам, россияне способны производить значительное количество реактивных беспилотников для оказания систематического давления.

Зачем враг истощает украинскую ПВО?

По данным Главного управления разведки Минобороны, Россия ежемесячно производит около 3 тысяч дронов "Герань-4" и "Герань-5". Благодаря этому агрессор способен поддерживать высокую интенсивность обстрелов в течение длительного времени.

Эксперт пояснил, что массированные запуски реактивных беспилотников преследуют четкие военные цели. Оккупанты пытаются заставить Силы обороны тратить дорогостоящие ракеты ПВО до того, как в Украине наладят производство собственных дронов-перехватчиков.

Россия стремится несколько сократить и истощить наши запасы ракет, которыми мы можем сбивать ее крылатые ракеты. Они рассчитывают, что у нас будет меньше возможностей, и после этого планируют наносить удары непосредственно крылатыми ракетами со стратегической авиации. Россияне готовятся к этому,

– подчеркнул Мусиенко.

Военный добавил, что за четыре дня враг применил почти 800 реактивных дронов. Это требует от агрессора интенсивного производства в течение полутора недель, однако они идут на эти затраты для реализации своего замысла.

Какое экономическое давление оказывает враг?

Помимо военных целей, противник преследует экономические цели. Наибольшее количество атак сейчас направлено на Киев, Киевскую и Одесскую области.

В Одесской области враг пытается отрезать нас от доступа к портам в Черном море, чтобы нарушить логистику экспорта и импорта. В районе Киева оккупанты наносят удары по складам предприятий различных отраслей, чтобы нанести серьезный экономический ущерб,

– отметил Александр Мусиенко.

Параллельно Россия ведет информационно-психологическую операцию, пытаясь вызвать панику и страх среди гражданского населения. Однако украинские Силы обороны, по словам военнослужащего, действуют на опережение и срывают планы захватчиков.

Александр Мусиенко объяснил, почему россияне готовятся: смотрите видео

В частности, Мусиенко напомнил об успешном ударе Службы безопасности Украины по авиабазе "Энгельс" в Саратовской области, где был поражен стратегический бомбардировщик Ту-95. По его словам, количество таких операций по нейтрализации вражеской авиации будет только расти.