Навсегда 21: что известно о парне, который погиб в машине, в результате удара России по Кривому Рогу

Российский удар по Кривому Рогу 2 апреля унес жизни четырех человек. Одним из погибших был Александр Нестеров, который получил осколочные ранения в собственном авто.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на местное издание "Свои. Кривой Рог".

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Что известно о погибшем 21-летнем парне

В издании рассказали, что четвертой жертвой российской атаки на Кривой Рог стал Александр Нестеров. На момент смерти парню был всего 21 год.

Есть люди, которые оставляют в сердцах других яркий след – не словами, а добрыми поступками, искренней улыбкой, теплом своей души. Они излучают свет, дарят вдохновение, становятся друзьями, на которых можно положиться,

– написали об Александре в 73 гимназии, которую он в свое время закончил.

Александр Нестеров / Фото "Свои. Кривой Рог"

Кроме того, в издании рассказали, что по состоянию на утро 4 апреля в результате российского удара по Кривому Рогу в больнице продолжают находиться 11 раненых людей, среди них – ребенок. Там добавили, что один человек находится в тяжелом состоянии, другие в среднем.