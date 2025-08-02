Во время выполнения боевого задания 1 августа погиб полицейский Александр Пантюхов. Именно в этот день ему исполнилось 23 года.

Трагическую весть сообщили в Нацполиции, информирует 24 Канал.

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Что известно об Александре Пантюхове и его гибели?

Боец батальона полиции особого назначения (стрелкового) Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, старший лейтенант полиции Александр Пантюхов защищал Украину до последнего вздоха.

"Единственный сын у родителей, он погиб в бою как герой. Полиция Донетчины склоняет головы в трауре по погибшему воину", – отметили в полиции Донецкой области.

В пятницу, 1 августа, во время выполнения боевого задания на позициях Александр получил смертельные ранения.

В этот день ему исполнилось 23 года. Отважный, решительный, справедливый, он любил жизнь и людей, всегда пытался защитить их. Это болезненная, невосполнимая потеря,

– подчеркнули в полиции.



Александр родом из города Украинск, который сегодня оккупировали российские захватчики. После обучения, в разгар боевых действий, приехал служить на родную Донецкую область. Он работал участковым офицером в Покровском райуправлении полиции.

"Больше всего полицейский стремился изгнать врага с украинской земли, поэтому вступил в стрелковый батальон. Бок о бок с военными уничтожал оккупантов и сдерживал продвижение российской армии", – рассказали в полиции.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная и светлая память!